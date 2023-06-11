WSJ: западные партнеры не смогут поддержать Украину, как обещали

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, танк, ВСУ, stock
Запад не способен в полной мере поддерживать Украину, отметил военный аналитик Франц-Стефан Гади Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада показывают, что не могут полноценно поддерживать Украину военной техникой, несмотря на заявления об обратном. Об этом написал военный аналитик из Великобритании Франц-Стефан Гади.

«Кроме США, ни одна армия стран Запада не продемонстрировала, что может поддерживать общевойсковые операции в тех масштабах, которые проводит Украина», — подчеркнул Франц-Стефан Гади. Его слова приводят авторы американской газеты The Wall Street Journal.

США и другие страны Запада обещали поддержку Киеву в виде финансов и вооружения с самого начала спецоперации РФ на Украине. Затем в США заявили, что дальнейшая помощь и поддержка украинских сил будет зависеть от успеха контрнаступления. Китайские политологи уверены, что Киев начал контрнаступление из-за давления Вашингтона. Запад поставлял танки Leopard, которые ВС РФ успешно уничтожают.

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Страны Запада показывают, что не могут полноценно поддерживать Украину военной техникой, несмотря на заявления об обратном. Об этом написал военный аналитик из Великобритании Франц-Стефан Гади. «Кроме США, ни одна армия стран Запада не продемонстрировала, что может поддерживать общевойсковые операции в тех масштабах, которые проводит Украина», — подчеркнул Франц-Стефан Гади. Его слова приводят авторы американской газеты The Wall Street Journal. США и другие страны Запада обещали поддержку Киеву в виде финансов и вооружения с самого начала спецоперации РФ на Украине. Затем в США заявили, что дальнейшая помощь и поддержка украинских сил будет зависеть от успеха контрнаступления. Китайские политологи уверены, что Киев начал контрнаступление из-за давления Вашингтона. Запад поставлял танки Leopard, которые ВС РФ успешно уничтожают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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