Страны Запада показывают, что не могут полноценно поддерживать Украину военной техникой, несмотря на заявления об обратном. Об этом написал военный аналитик из Великобритании Франц-Стефан Гади.
«Кроме США, ни одна армия стран Запада не продемонстрировала, что может поддерживать общевойсковые операции в тех масштабах, которые проводит Украина», — подчеркнул Франц-Стефан Гади. Его слова приводят авторы американской
США и другие страны Запада обещали поддержку Киеву в виде финансов и вооружения с самого начала спецоперации РФ на Украине. Затем в США заявили, что дальнейшая помощь и поддержка украинских сил будет зависеть от успеха контрнаступления. Китайские политологи уверены, что Киев начал контрнаступление из-за давления Вашингтона. Запад поставлял танки Leopard, которые ВС РФ успешно уничтожают.
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