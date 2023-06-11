Словакия отказала Украине в дальнейшей помощи в СВО

12 июня 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Словакия прекратит отправлять помощь Украине из-за нехватки ресурсов, считает Петер Пеллегрини Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Словакии отказались отправлять военную помощь Украине из-за нехватки ресурсов. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. «Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении. У нас нет такого ресурса в значительном количестве», — сказал Петер Пеллегрини в эфире словацкого телеканала RTVS. По словам бывшего премьер-министра Словакии, сейчас военная помощь Украине закупается через централизованные европейские закупки. Словакия рискует потерять рабочие места и доход, в случае прекращения производства военной промышленности, уверен Пеллегрини. Ранее URA.RU сообщало, что Украина рискует потерять поддержку Словакии, если к власти придет левый популист Роберт Фицо. Потеря одного из самых верных союзников станет ударом для Киева, поскольку Фицо неоднократно высказывался против военной помощи Украине.

В Словакии отказались отправлять военную помощь Украине из-за нехватки ресурсов. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. «Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении. У нас нет такого ресурса в значительном количестве», — сказал Петер Пеллегрини в эфире словацкого телеканала RTVS. По словам бывшего премьер-министра Словакии, сейчас военная помощь Украине закупается через централизованные европейские закупки. Словакия рискует потерять рабочие места и доход, в случае прекращения производства военной промышленности, уверен Пеллегрини. Ранее URA.RU сообщало, что Украина рискует потерять поддержку Словакии, если к власти придет левый популист Роберт Фицо. Потеря одного из самых верных союзников станет ударом для Киева, поскольку Фицо неоднократно высказывался против военной помощи Украине.