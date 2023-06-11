11 июня 2023

Словакия отказала Украине в дальнейшей помощи в СВО

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
Словакия прекратит отправлять помощь Украине из-за нехватки ресурсов, считает Петер Пеллегрини Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Словакии отказались отправлять военную помощь Украине из-за нехватки ресурсов. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

«Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении. У нас нет такого ресурса в значительном количестве», — сказал Петер Пеллегрини в эфире словацкого телеканала RTVS.

По словам бывшего премьер-министра Словакии, сейчас военная помощь Украине закупается через централизованные европейские закупки. Словакия рискует потерять рабочие места и доход, в случае прекращения производства военной промышленности, уверен Пеллегрини.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина рискует потерять поддержку Словакии, если к власти придет левый популист Роберт Фицо. Потеря одного из самых верных союзников станет ударом для Киева, поскольку Фицо неоднократно высказывался против военной помощи Украине.

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В Словакии отказались отправлять военную помощь Украине из-за нехватки ресурсов. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. «Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении. У нас нет такого ресурса в значительном количестве», — сказал Петер Пеллегрини в эфире словацкого телеканала RTVS. По словам бывшего премьер-министра Словакии, сейчас военная помощь Украине закупается через централизованные европейские закупки. Словакия рискует потерять рабочие места и доход, в случае прекращения производства военной промышленности, уверен Пеллегрини. Ранее URA.RU сообщало, что Украина рискует потерять поддержку Словакии, если к власти придет левый популист Роберт Фицо. Потеря одного из самых верных союзников станет ударом для Киева, поскольку Фицо неоднократно высказывался против военной помощи Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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