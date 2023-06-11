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В Перми с вручения Строгановской премии началось празднование 300-летия города. Фото

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Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь
В Перми состоялось вручение Строгановской премии Фото:

В Перми 11 июня прошла юбилейная церемония вручения Строгановской премии. В ней приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин, депутаты Госдумы Ирина Ивенских, Игорь Шубин и Роман Водянов, замполпреда в ДВО Григорий Куранов, владелец «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев, депутаты заксобрания и гордумы, министры, вице-премьеры правительства, вице-мэры администрации Перми.

«Сегодняшний вечер наше землячество хотело бы сделать подарком всем тем, кто отмечает 300-летие нашего любимого города. Большинство из нас с городом связывает не только наша жизнь, но и жизнь наших родителей, наших дедов, наших прадедов. В этом зале — большинство отцов земли Пермской, те люди, благодаря которым живет, процветает и смотрит в будущее город Пермь», — отметил председатель Пермского землячества Андрей Кузяев.

Губернатор Дмитрий Махонин со своей стороны поблагодарил всех членов землячества, кто принял приглашение провести церемонию в Перми (обычно она проходит в Москве). «Это очень важно, очень ценно, чтобы вы все посмотрели, как развивается Пермь и Пермский край, и чтобы вам всем вновь и вновь хотелось вернуться домой», — заявил глава региона. После все участники церемонии были приглашены на концерт певицы Zivert, который предварял начало празднования 300-летия Перми.

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В Перми 11 июня прошла юбилейная церемония вручения Строгановской премии. В ней приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин, депутаты Госдумы Ирина Ивенских, Игорь Шубин и Роман Водянов, замполпреда в ДВО Григорий Куранов, владелец «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев, депутаты заксобрания и гордумы, министры, вице-премьеры правительства, вице-мэры администрации Перми. «Сегодняшний вечер наше землячество хотело бы сделать подарком всем тем, кто отмечает 300-летие нашего любимого города. Большинство из нас с городом связывает не только наша жизнь, но и жизнь наших родителей, наших дедов, наших прадедов. В этом зале — большинство отцов земли Пермской, те люди, благодаря которым живет, процветает и смотрит в будущее город Пермь», — отметил председатель Пермского землячества Андрей Кузяев. Губернатор Дмитрий Махонин со своей стороны поблагодарил всех членов землячества, кто принял приглашение провести церемонию в Перми (обычно она проходит в Москве). «Это очень важно, очень ценно, чтобы вы все посмотрели, как развивается Пермь и Пермский край, и чтобы вам всем вновь и вновь хотелось вернуться домой», — заявил глава региона. После все участники церемонии были приглашены на концерт певицы Zivert, который предварял начало празднования 300-летия Перми.
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