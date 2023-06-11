У крупнейшего курганского предприятия в 2,5 раза снизилась прибыль

12 июня 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

У завода в Кургане резко упала прибыль и выручка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане у ведущего производителя оборудования для нефтегазовой отрасли ООО «Курганхиммаш» в 2,5 раза упала чистая прибыль. Информация об этом опубликована в финотчете на сервисе СБИС. «Чистая прибыль за 2021 год: 495 млн 037 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год: 185 млн 191 тысяча рублей», — указано в финотчете. Согласно данным сервиса СБИС, выручка предприятия также снизилась с 5 млрд 241 млн 993 тысяч рублей (2021 г.) до 3 млрд 569 млн 477 тысяч рублей (2022 г.). URA.RU обратилось в пресс-службу предприятия ООО «Курганхиммаш», чтобы выяснить причины снижения прибыли и выручки. Информация дополнится, как только будет получен ответ. Ранее курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.

В Кургане у ведущего производителя оборудования для нефтегазовой отрасли ООО «Курганхиммаш» в 2,5 раза упала чистая прибыль. Информация об этом опубликована в финотчете на сервисе СБИС. «Чистая прибыль за 2021 год: 495 млн 037 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год: 185 млн 191 тысяча рублей», — указано в финотчете. Согласно данным сервиса СБИС, выручка предприятия также снизилась с 5 млрд 241 млн 993 тысяч рублей (2021 г.) до 3 млрд 569 млн 477 тысяч рублей (2022 г.). URA.RU обратилось в пресс-службу предприятия ООО «Курганхиммаш», чтобы выяснить причины снижения прибыли и выручки. Информация дополнится, как только будет получен ответ. Ранее курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.