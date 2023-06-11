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У крупнейшего курганского предприятия в 2,5 раза снизилась прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, станок, промышленность, завод, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
У завода в Кургане резко упала прибыль и выручка Фото:

В Кургане у ведущего производителя оборудования для нефтегазовой отрасли ООО «Курганхиммаш» в 2,5 раза упала чистая прибыль. Информация об этом опубликована в финотчете на сервисе СБИС.

«Чистая прибыль за 2021 год: 495 млн 037 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год: 185 млн 191 тысяча рублей», — указано в финотчете.

Согласно данным сервиса СБИС, выручка предприятия также снизилась с 5 млрд 241 млн 993 тысяч рублей (2021 г.) до 3 млрд 569 млн 477 тысяч рублей (2022 г.). URA.RU обратилось в пресс-службу предприятия ООО «Курганхиммаш», чтобы выяснить причины снижения прибыли и выручки. Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.

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В Кургане у ведущего производителя оборудования для нефтегазовой отрасли ООО «Курганхиммаш» в 2,5 раза упала чистая прибыль. Информация об этом опубликована в финотчете на сервисе СБИС. «Чистая прибыль за 2021 год: 495 млн 037 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год: 185 млн 191 тысяча рублей», — указано в финотчете. Согласно данным сервиса СБИС, выручка предприятия также снизилась с 5 млрд 241 млн 993 тысяч рублей (2021 г.) до 3 млрд 569 млн 477 тысяч рублей (2022 г.). URA.RU обратилось в пресс-службу предприятия ООО «Курганхиммаш», чтобы выяснить причины снижения прибыли и выручки. Информация дополнится, как только будет получен ответ. Ранее курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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