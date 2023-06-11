Куйвашев выступил с обращением к свердловчанам

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем России

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за вклад в развитие региона Фото: Московец Илья © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем России и отметил, что все успехи области являются результатом труда, ответственности и сплоченности населения. Поздравление губернатора появилось на сайте департамента информполитики региона (ДИП).

«Все достижения и победы Свердловской области — результат вашего труда, вашей ответственности и сплоченности, искренней заинтересованности в судьбе Отечества и готовности трудиться во имя его блага. Желаю вам новых успехов, оптимизма и жизнелюбия, крепкого здоровья, счастья и добра семьям, детям, родителям», — заявил Куйвашев. Он отметил, что День России является одним из важнейших государственных праздников. По его словам, он напоминает о главных событиях в истории Родины, о духовном единстве и героизме многонационального народа РФ.

Также Куйвашев заявил, что Свердловская область является одним из российских регионов-лидеров по основным направлениям социально-экономического развития. «У нас ключевой, опорный регион РФ, свердловчане обладают высокой гражданской активностью», — подчеркнул губернатор.

Свердловская область, несмотря на внешнеэкономические вызовы, активно развивается, отметил Куйвашев. «Достигнуты основные показатели в реализации национальных проектов, укрепился рынок труда и социальная стабильность в обществе. Мы продолжаем реализовывать крупные инвестиционные проекты, направленные на создание новых рабочих мест и рост заработной платы», — резюмировал Куйвашев.