Мэр Мариуполя раскрыл, сколько времени понадобится на восстановление города

Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) будет восстановлен в течение трех лет. Об этом сообщил глава города Олег Моргун.
«Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — заявил Олег Моргун ТАСС. Он отметил, что 1800 объектов Мариуполя в данный момент восстанавливаются и ремонтируются.
В ходе специальной военной операции город Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) тогда были заблокированы в промзоне металлургического комбината «Азовсталь». В плен сдались более трех тысяч украинских бойцов 20 мая 2022, сообщили в Минобороны РФ.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!