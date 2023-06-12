Мэр Мариуполя раскрыл, сколько времени понадобится на восстановление города

Мэр Мариуполя Моргун заявил, что город восстановят в течение трех лет

12 июня 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Олег Моргун заявил, что на 1,8 объектов ведутся работы по восстановлению Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) будет восстановлен в течение трех лет. Об этом сообщил глава города Олег Моргун. «Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — заявил Олег Моргун ТАСС. Он отметил, что 1800 объектов Мариуполя в данный момент восстанавливаются и ремонтируются. В ходе специальной военной операции город Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) тогда были заблокированы в промзоне металлургического комбината «Азовсталь». В плен сдались более трех тысяч украинских бойцов 20 мая 2022, сообщили в Минобороны РФ.

Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) будет восстановлен в течение трех лет. Об этом сообщил глава города Олег Моргун. «Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — заявил Олег Моргун ТАСС. Он отметил, что 1800 объектов Мариуполя в данный момент восстанавливаются и ремонтируются. В ходе специальной военной операции город Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) тогда были заблокированы в промзоне металлургического комбината «Азовсталь». В плен сдались более трех тысяч украинских бойцов 20 мая 2022, сообщили в Минобороны РФ.