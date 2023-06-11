Свердловчанин ночью пытался скрыться от силовиков на каршеринге. Видео

12 июня 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Мужчину, по словам очевидца, поймали возле Новоберезовского микрорайона Фото: Московец Илья © URA.RU В Березовском (Свердловская область) ночью 12 июня водитель каршерингового автомобиля пытался уйти от преследования сотрудников Госавтоинспекции. Однако силовики догнали водителя около Новоберезовского микрорайона, сообщил очевидец. «Сегодня ночью водитель каршеринга пытался скрыться от погони ГИБДД. Его догнали возле Новоберезовского микрорайона», — пишет telegram-канале «Березовский. Сила БГО», ссылаясь на очевидца. Водителя поймали в первом часу ночи. По данным telegram-канала, водитель не остановился, когда об этом его попросил инспектор ГИБДД. Причина, по которой водитель решил скрыться от силовиков в настоящий момент неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве обещали прокомментировать инцидент позднее. Ранее в Екатеринбурге водитель легковушки хотел скрыться от силовиков. Во время погони нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу. Сотрудники Госавтоинспекции поймали водителя и отправили на медицинское освидетельствование из-за признаков алкогольного опьянения.

В Березовском (Свердловская область) ночью 12 июня водитель каршерингового автомобиля пытался уйти от преследования сотрудников Госавтоинспекции. Однако силовики догнали водителя около Новоберезовского микрорайона, сообщил очевидец. «Сегодня ночью водитель каршеринга пытался скрыться от погони ГИБДД. Его догнали возле Новоберезовского микрорайона», — пишет telegram-канале «Березовский. Сила БГО», ссылаясь на очевидца. Водителя поймали в первом часу ночи. По данным telegram-канала, водитель не остановился, когда об этом его попросил инспектор ГИБДД. Причина, по которой водитель решил скрыться от силовиков в настоящий момент неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве обещали прокомментировать инцидент позднее. Ранее в Екатеринбурге водитель легковушки хотел скрыться от силовиков. Во время погони нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу. Сотрудники Госавтоинспекции поймали водителя и отправили на медицинское освидетельствование из-за признаков алкогольного опьянения.