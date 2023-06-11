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Курганские полицейские за два дня обезвредили 47 опасных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, силовики, полиция, zz, z-символ
Курганские полицейские провели двухдневный рейд Фото:

Во время проведения двухдневного профилактического рейда «Нетрезвый водитель» на дорогах Кургана было выявлено 47 нарушений. Все водители, их допустившие, были отстранены от управления автомобилями, рассказали городские полицейские.

«По итогам рейда было выявлено 47 нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Из них шесть водителей управляли в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Еще шесть жителей региона допустили управление машиной, не имея права управления. Все водители были отстранены от управления, а транспортные средства помещены на специализированную стоянку», — пояснили URA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за пьяных водителей пострадали десятки людей. По данным полиции, в Курганской области за четыре месяца текущего года по вине нетрезвых автовладельцев произошло 17 ДТП.

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Во время проведения двухдневного профилактического рейда «Нетрезвый водитель» на дорогах Кургана было выявлено 47 нарушений. Все водители, их допустившие, были отстранены от управления автомобилями, рассказали городские полицейские. «По итогам рейда было выявлено 47 нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Из них шесть водителей управляли в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Еще шесть жителей региона допустили управление машиной, не имея права управления. Все водители были отстранены от управления, а транспортные средства помещены на специализированную стоянку», — пояснили URA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. Ранее сообщалось, что в регионе из-за пьяных водителей пострадали десятки людей. По данным полиции, в Курганской области за четыре месяца текущего года по вине нетрезвых автовладельцев произошло 17 ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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