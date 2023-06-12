Чем запомнился умерший экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

12 июня 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Состояние экс-премьера Италии Берлускони в 2023 Forbes оценивал в семь миллиардов долларов Фото: EPA/ANGELO CARCONI На 87-м году жизни 12 июня 2023 года скончался бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони. URA.RU приводит справку о том, кто такой Берлускони и чем он запомнился. Биография Сильвио Берлускони родился в Италии в городе Милан. В 1954 году Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета, где занимался изучением права. В 1961 году окончил Миланский университет с отличием. В начале 1986 года Берлускони купил футбольную команду «Милан». Им владел до 2017 года. Берлускони продал 99,93% акций «Милана» китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки составляла 740 млн евро. В сентябре 2018 года Берлускони приобрел итальянский футбольный клуб «Монца». По оценке Forbes, денежное состояние экс-премьера в 2023 году оценивалось в семь миллиардов долларов. «Только Наполеон сделал больше, чем я. Но я определенно выше ростом», — подчеркивал Берлускони. Становление премьером Берлускони пришел в политику в 1994 году. Ему было 57 лет. Он создал партию «Вперед, Италия!». Берлускони победил с ней в парламентских выборах. 11 мая 1994 года Берлускони принес присягу в качестве премьер-министра. Он стал первым в Европе главой кабинета Членом Палаты депутатов (нижняя палата парламента Италии). Им он был до 2013 года. Берлускони долго не пробыл на посту премьера Италии. Суд в Милане обвинил его в неуплате налогов. Это привело к развалу коалиции. В 2001 году Берлускони снова стал премьер-министром во главе новой партии «Дом свобод». Во время предвыборной кампании он заявил, что начнет серьезные экономические реформы, упростит систему налогов и повысит пенсии. Однако из-за проблем в мировой экономике Берлускони не сдержал обещания. В 2006 году он проиграл на выборах левоцентристской коалиции Романо Проди. В сентябре 2022 года Берлускони выиграл на выборах в Сенат Италии. Спустя месяц, в возрасте 86 лет, был зарегистрирован в качестве сенатора. Отношения с Владимиром Путиным Берлускони часто называли другом Владимира Путина. У них происходили неформальные контакты. В 2015-м он прилетел на встречу к Путину в Крым. Берлускони был одним из самых убежденных сторонников укрепления связей Европы с Россией. В 2003 году он заявил, что итогом партнерских отношений между российской стороной и ЕС должно стать членство России в Евросоюзе. В 2005 году экс-премьер Италии отметил, что это «слишком далекая мечта», однако, по его мнению, это сбудется. Спустя почти три месяца после начала спецоперации России на Украине Берлускони сообщил, что Европа должна уговорить Украину согласиться на условия по урегулированию конфликта, которые предлагает Москва. Дурная слава экс-премьера Сильвио Берлускони никогда не скрывал, что любит уделять внимание женскому полу. Он признавался, что делал пересадку волос и пластические операции, чтобы выглядеть моложе своих лет. Чувство юмора экс-премьера часто подводило его. Однажды он выразил мнение, что из депутата Европарламента получился бы хороший охранник концлагеря. Критикам Берлускони не нравилось, что он был активен во всех аспектах жизни Италии. Его бизнес-империя предоставляла ему огромное преимущество на выборах, говорили они. Многие из тех, кто выбирал Берлускони на выборах, считали, что его успех в бизнесе помогает возглавлять страну. «Я забочусь обо всех, а также о себе. Здесь нет конфликта интересов», — заявлял Берлускони. Причина смерти В начале 2023 года Берлускони был трижды доставлен в больницу. В апреле его положили в отделение реанимации. Врачи сообщили, что Берлускони болен лейкозом — раком крови. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 87-м году жизни 12 июня 2023 года скончался бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони. URA.RU приводит справку о том, кто такой Берлускони и чем он запомнился. Сильвио Берлускони родился в Италии в городе Милан. В 1954 году Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета, где занимался изучением права. В 1961 году окончил Миланский университет с отличием. В начале 1986 года Берлускони купил футбольную команду «Милан». Им владел до 2017 года. Берлускони продал 99,93% акций «Милана» китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки составляла 740 млн евро. В сентябре 2018 года Берлускони приобрел итальянский футбольный клуб «Монца». По оценке Forbes, денежное состояние экс-премьера в 2023 году оценивалось в семь миллиардов долларов. «Только Наполеон сделал больше, чем я. Но я определенно выше ростом», — подчеркивал Берлускони. Берлускони пришел в политику в 1994 году. Ему было 57 лет. Он создал партию «Вперед, Италия!». Берлускони победил с ней в парламентских выборах. 11 мая 1994 года Берлускони принес присягу в качестве премьер-министра. Он стал первым в Европе главой кабинета Членом Палаты депутатов (нижняя палата парламента Италии). Им он был до 2013 года. Берлускони долго не пробыл на посту премьера Италии. Суд в Милане обвинил его в неуплате налогов. Это привело к развалу коалиции. В 2001 году Берлускони снова стал премьер-министром во главе новой партии «Дом свобод». Во время предвыборной кампании он заявил, что начнет серьезные экономические реформы, упростит систему налогов и повысит пенсии. Однако из-за проблем в мировой экономике Берлускони не сдержал обещания. В 2006 году он проиграл на выборах левоцентристской коалиции Романо Проди. В сентябре 2022 года Берлускони выиграл на выборах в Сенат Италии. Спустя месяц, в возрасте 86 лет, был зарегистрирован в качестве сенатора. Берлускони часто называли другом Владимира Путина. У них происходили неформальные контакты. В 2015-м он прилетел на встречу к Путину в Крым. Берлускони был одним из самых убежденных сторонников укрепления связей Европы с Россией. В 2003 году он заявил, что итогом партнерских отношений между российской стороной и ЕС должно стать членство России в Евросоюзе. В 2005 году экс-премьер Италии отметил, что это «слишком далекая мечта», однако, по его мнению, это сбудется. Спустя почти три месяца после начала спецоперации России на Украине Берлускони сообщил, что Европа должна уговорить Украину согласиться на условия по урегулированию конфликта, которые предлагает Москва. Сильвио Берлускони никогда не скрывал, что любит уделять внимание женскому полу. Он признавался, что делал пересадку волос и пластические операции, чтобы выглядеть моложе своих лет. Чувство юмора экс-премьера часто подводило его. Однажды он выразил мнение, что из депутата Европарламента получился бы хороший охранник концлагеря. Критикам Берлускони не нравилось, что он был активен во всех аспектах жизни Италии. Его бизнес-империя предоставляла ему огромное преимущество на выборах, говорили они. Многие из тех, кто выбирал Берлускони на выборах, считали, что его успех в бизнесе помогает возглавлять страну. «Я забочусь обо всех, а также о себе. Здесь нет конфликта интересов», — заявлял Берлускони. В начале 2023 года Берлускони был трижды доставлен в больницу. В апреле его положили в отделение реанимации. Врачи сообщили, что Берлускони болен лейкозом — раком крови.