11 июня 2023
10 июня 2023

Губернатор Моор спел гимн России на площади 400-летия Тюмени. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
На площади 400-летия Тюмени проходит областной фестиваль «Мост дружбы» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор на площади 400-летия Тюмени вместе вместе с горожанами во время праздничного концерта спел гимн России. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«На площади 400-летия Тюмени проходит праздничный концерт „Мы вместе“, посвященный этому государственному празднику. На нем губернатор вместе с жителями своего города исполнил гимн Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

В честь Дня России на площади проходит областной фестиваль «Мост дружбы». На нем можно узнать о традициях народов, которые живут в Тюменской области. Гостей праздника встречают представители 24 национальных подворьях.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на площади 400-летия Тюмени вместе вместе с горожанами во время праздничного концерта спел гимн России. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «На площади 400-летия Тюмени проходит праздничный концерт „Мы вместе“, посвященный этому государственному празднику. На нем губернатор вместе с жителями своего города исполнил гимн Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе. В честь Дня России на площади проходит областной фестиваль «Мост дружбы». На нем можно узнать о традициях народов, которые живут в Тюменской области. Гостей праздника встречают представители 24 национальных подворьях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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