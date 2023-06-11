На площади 400-летия Тюмени проходит областной фестиваль «Мост дружбы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор на площади 400-летия Тюмени вместе вместе с горожанами во время праздничного концерта спел гимн России. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«На площади 400-летия Тюмени проходит праздничный концерт „Мы вместе“, посвященный этому государственному празднику. На нем губернатор вместе с жителями своего города исполнил гимн Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

В честь Дня России на площади проходит областной фестиваль «Мост дружбы». На нем можно узнать о традициях народов, которые живут в Тюменской области. Гостей праздника встречают представители 24 национальных подворьях.