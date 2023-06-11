11 июня 2023
10 июня 2023

Юрий Трутнев призвал развивать Пермь без криков и разрывания рубахи на груди

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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, трутнев юрий
Юрий Трутнев отметил, что Пермь остается его домом Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

С 300-летием Перми горожан поздравил бывший губернатор региона, вице-премьер РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На церемонии вручения Строгановской премии 11 июня в своем видеообращении он пожелал развивать Пермь так, чтобы жители были счастливыми. Передает корреспондент URA.RU.

«Мне кажется, что самый лучший город — это город, в котором люди чувствуют себя счастливыми. Город, в котором каждый найдет себе занятие, которое ему нравится. Очень бы хотелось, чтобы Пермь именно таким образом развивалась. Спокойно, достойно, без криков и разрывания рубахи на груди, делать свое дело. Но делать его честно, добросовестно и профессионально», — сказал Трутнев.

В юбилейной церемонии вручения Строгановской премии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин, депутаты Госдумы Ирина Ивенских, Игорь Шубин и Роман Водянов, замполпреда в ДВО Григорий Куранов, владелец «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев, депутаты заксобрания и гордумы, министры, вице-премьеры правительства, вице-мэры администрации Перми. Фоторепортаж с мероприятия здесь.

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С 300-летием Перми горожан поздравил бывший губернатор региона, вице-премьер РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На церемонии вручения Строгановской премии 11 июня в своем видеообращении он пожелал развивать Пермь так, чтобы жители были счастливыми. Передает корреспондент URA.RU. «Мне кажется, что самый лучший город — это город, в котором люди чувствуют себя счастливыми. Город, в котором каждый найдет себе занятие, которое ему нравится. Очень бы хотелось, чтобы Пермь именно таким образом развивалась. Спокойно, достойно, без криков и разрывания рубахи на груди, делать свое дело. Но делать его честно, добросовестно и профессионально», — сказал Трутнев. В юбилейной церемонии вручения Строгановской премии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин, депутаты Госдумы Ирина Ивенских, Игорь Шубин и Роман Водянов, замполпреда в ДВО Григорий Куранов, владелец «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев, депутаты заксобрания и гордумы, министры, вице-премьеры правительства, вице-мэры администрации Перми. Фоторепортаж с мероприятия здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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