11 июня 2023
10 июня 2023

Путин наградил пермского авиаконструктора Иноземцева званием «Герой Труда»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилей Авиационного техникума. Пермь, иноземцев александр
Александр Иноземцев удостоен почетного звания «Герой труда Российской Федерации» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Герой Труда Российской Федерации» управляющему директору и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Иноземцеву. Трансляция ежегодной церемонии награждения государственными премиями в День России из Большого Кремлевского дворца проводилась Федеральным агентством новостей в соцсети.

«Для меня большая честь назвать тех, кто удостоен звания „Герой Труда“. Представитель знаменитой пермской научно-инженерной школы, видный конструктор, ученый Александр Александрович Иноземцев по праву входит в когорту известных авиастроителей. Он внес не оценимый вклад в создание турбо-реактивного двигателя ПД-14, который сегодня широко востребован российской гражданской авиацией», — отметил Владимир Путин.

Трудовая деятельность Иноземцева насчитывает не один десяток лет. Он занимал должность замгенерального конструктора в АО «ОДК-Авиадвигатель» с июня 1992 года по октябрь 1995 года. С 2004 по 2016 годы Александр Александрович был генеральным конструктором в «Пермском мотостроительном комплексе». С декабря 2016 года Иноземцев является управляющим директором и генеральным конструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель», а с ноября 2020 года по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная компания».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил пригласить на патриотические уроки в школы Иноземцева. Свое поручение глава региона озвучил на заседании правительства 10 мая.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Герой Труда Российской Федерации» управляющему директору и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Иноземцеву. Трансляция ежегодной церемонии награждения государственными премиями в День России из Большого Кремлевского дворца проводилась Федеральным агентством новостей в соцсети. «Для меня большая честь назвать тех, кто удостоен звания „Герой Труда“. Представитель знаменитой пермской научно-инженерной школы, видный конструктор, ученый Александр Александрович Иноземцев по праву входит в когорту известных авиастроителей. Он внес не оценимый вклад в создание турбо-реактивного двигателя ПД-14, который сегодня широко востребован российской гражданской авиацией», — отметил Владимир Путин. Трудовая деятельность Иноземцева насчитывает не один десяток лет. Он занимал должность замгенерального конструктора в АО «ОДК-Авиадвигатель» с июня 1992 года по октябрь 1995 года. С 2004 по 2016 годы Александр Александрович был генеральным конструктором в «Пермском мотостроительном комплексе». С декабря 2016 года Иноземцев является управляющим директором и генеральным конструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель», а с ноября 2020 года по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная компания». Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил пригласить на патриотические уроки в школы Иноземцева. Свое поручение глава региона озвучил на заседании правительства 10 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...