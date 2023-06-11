Путин наградил пермского авиаконструктора Иноземцева званием «Герой Труда»

Александр Иноземцев удостоен почетного звания «Герой труда Российской Федерации» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Герой Труда Российской Федерации» управляющему директору и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Иноземцеву. Трансляция ежегодной церемонии награждения государственными премиями в День России из Большого Кремлевского дворца проводилась Федеральным агентством новостей в соцсети.

«Для меня большая честь назвать тех, кто удостоен звания „Герой Труда“. Представитель знаменитой пермской научно-инженерной школы, видный конструктор, ученый Александр Александрович Иноземцев по праву входит в когорту известных авиастроителей. Он внес не оценимый вклад в создание турбо-реактивного двигателя ПД-14, который сегодня широко востребован российской гражданской авиацией», — отметил Владимир Путин.

Трудовая деятельность Иноземцева насчитывает не один десяток лет. Он занимал должность замгенерального конструктора в АО «ОДК-Авиадвигатель» с июня 1992 года по октябрь 1995 года. С 2004 по 2016 годы Александр Александрович был генеральным конструктором в «Пермском мотостроительном комплексе». С декабря 2016 года Иноземцев является управляющим директором и генеральным конструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель», а с ноября 2020 года по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная компания».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил пригласить на патриотические уроки в школы Иноземцева. Свое поручение глава региона озвучил на заседании правительства 10 мая.