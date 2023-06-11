11 июня 2023
10 июня 2023

На челябинской трассе сгорел автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
Причиной пожара стала неисправная электропроводка (фото из архива) Фото:

В Челябинской области на трассе М5-Урал недалеко от Златоуста сгорел автобус. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Воскресенье, 1749-й километр автодороги Москва-Челябинск. Загорелась проводка, в результате чего автобус загорелся и полностью выгорел. Пострадавших нет», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что принимаются меры по эвакуации автобуса в трассы. Затруднений в движении на участке, где сгорело транспортное средство, нет.

Фото:

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В Челябинской области на трассе М5-Урал недалеко от Златоуста сгорел автобус. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Воскресенье, 1749-й километр автодороги Москва-Челябинск. Загорелась проводка, в результате чего автобус загорелся и полностью выгорел. Пострадавших нет», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что принимаются меры по эвакуации автобуса в трассы. Затруднений в движении на участке, где сгорело транспортное средство, нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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