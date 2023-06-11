Причиной пожара стала неисправная электропроводка (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области на трассе М5-Урал недалеко от Златоуста сгорел автобус. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Воскресенье, 1749-й километр автодороги Москва-Челябинск. Загорелась проводка, в результате чего автобус загорелся и полностью выгорел. Пострадавших нет», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что принимаются меры по эвакуации автобуса в трассы. Затруднений в движении на участке, где сгорело транспортное средство, нет.