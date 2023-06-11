11 июня 2023
10 июня 2023

Жители Сургута не смогли улететь в Москву. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, поездка, самолет, путешествие
Люди покупали билеты за несколько месяцев до вылета Фото:

В Сургуте (ХМАО) пассажиры не смогли улететь в Москву, потому что авиакомпания Ютэйр прислала самолет меньше, чем изначально планировала. Об этом сообщили пассажиры авиарейса в социальной сети.

«Не все пассажиры рейса ЮТ296 авиакомпании Ютейр смогли попасть сегодня в самолет, который должен был в 18:00 улететь в Москву. Все из-за того, что на рейс до Москвы прислали борт меньше, чем планировалось. Хотя билеты покупались за несколько месяцев», — написали возмущенные люди в telegram-канал SiTV.

По их словам, возле представительства компании собралась очередь из тех, кому не досталось места. Пассажирам смогли предложить только одно место. Те, кто хотел лететь парами, отказались, а «одиночки» бежали до регистрационной стойки наперегонки.

Людям предлагают полететь до Москвы в другие даты, что в период отпусков, когда многие летят транзитом, неприемлемо. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска (ХМАО) из-за стружки в масле. Пассажиры были отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.

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В Сургуте (ХМАО) пассажиры не смогли улететь в Москву, потому что авиакомпания Ютэйр прислала самолет меньше, чем изначально планировала. Об этом сообщили пассажиры авиарейса в социальной сети. «Не все пассажиры рейса ЮТ296 авиакомпании Ютейр смогли попасть сегодня в самолет, который должен был в 18:00 улететь в Москву. Все из-за того, что на рейс до Москвы прислали борт меньше, чем планировалось. Хотя билеты покупались за несколько месяцев», — написали возмущенные люди в telegram-канал SiTV. По их словам, возле представительства компании собралась очередь из тех, кому не досталось места. Пассажирам смогли предложить только одно место. Те, кто хотел лететь парами, отказались, а «одиночки» бежали до регистрационной стойки наперегонки. Людям предлагают полететь до Москвы в другие даты, что в период отпусков, когда многие летят транзитом, неприемлемо. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска (ХМАО) из-за стружки в масле. Пассажиры были отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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