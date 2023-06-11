Люди покупали билеты за несколько месяцев до вылета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) пассажиры не смогли улететь в Москву, потому что авиакомпания Ютэйр прислала самолет меньше, чем изначально планировала. Об этом сообщили пассажиры авиарейса в социальной сети.

«Не все пассажиры рейса ЮТ296 авиакомпании Ютейр смогли попасть сегодня в самолет, который должен был в 18:00 улететь в Москву. Все из-за того, что на рейс до Москвы прислали борт меньше, чем планировалось. Хотя билеты покупались за несколько месяцев», — написали возмущенные люди в telegram-канал SiTV.

По их словам, возле представительства компании собралась очередь из тех, кому не досталось места. Пассажирам смогли предложить только одно место. Те, кто хотел лететь парами, отказались, а «одиночки» бежали до регистрационной стойки наперегонки.

Людям предлагают полететь до Москвы в другие даты, что в период отпусков, когда многие летят транзитом, неприемлемо. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска (ХМАО) из-за стружки в масле. Пассажиры были отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.