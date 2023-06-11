Ирина Нельсон, «REFLEX», Ваня Дмитриенко и Денис Клявер выступили на 300-летии Перми. Фоторепортаж

12 июня 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Денис Клявер и другие музыканты поздравили пермяков с юбилеем города Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми на главной сцене перед Театром-Театром, где проходит главный концерт, посвященный 300-летию города выступили первые именитые артисты. Публику радовали Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко и Денис Клявер, передает корреспондент URA.RU. «К сцене не подойти просто так. Тысячи людей слушают концерт с эспланады, с проезжей части, которая перекрыта, с высоты Слуцкой горки», — говорит журналист агентства. Впереди еще выступления Artik&Asti и «Иванушки International». Праздник продолжается и на набережной, где ночью состоится пиротехническое шоу. Обо всем URA.RU рассказывает в трансляции.

В Перми на главной сцене перед Театром-Театром, где проходит главный концерт, посвященный 300-летию города выступили первые именитые артисты. Публику радовали Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко и Денис Клявер, передает корреспондент URA.RU. «К сцене не подойти просто так. Тысячи людей слушают концерт с эспланады, с проезжей части, которая перекрыта, с высоты Слуцкой горки», — говорит журналист агентства. Впереди еще выступления Artik&Asti и «Иванушки International». Праздник продолжается и на набережной, где ночью состоится пиротехническое шоу. Обо всем URA.RU рассказывает в трансляции.