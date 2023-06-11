Денис Клявер и другие музыканты поздравили пермяков с юбилеем города
новость из сюжета300-летие Перми
В Перми на главной сцене перед Театром-Театром, где проходит главный концерт, посвященный 300-летию города выступили первые именитые артисты. Публику радовали Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко и Денис Клявер, передает корреспондент URA.RU.
«К сцене не подойти просто так. Тысячи людей слушают концерт с эспланады, с проезжей части, которая перекрыта, с высоты Слуцкой горки», — говорит журналист агентства.
Впереди еще выступления Artik&Asti и «Иванушки International». Праздник продолжается и на набережной, где ночью состоится пиротехническое шоу. Обо всем URA.RU рассказывает в трансляции.
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