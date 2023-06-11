11 июня 2023
10 июня 2023

Ирина Нельсон, «REFLEX», Ваня Дмитриенко и Денис Клявер выступили на 300-летии Перми. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Денис Клявер. Эспланада.Пермь, клявер денис
Денис Клявер и другие музыканты поздравили пермяков с юбилеем города Фото:
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300-летие Перми

В Перми на главной сцене перед Театром-Театром, где проходит главный концерт, посвященный 300-летию города выступили первые именитые артисты. Публику радовали Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко и Денис Клявер, передает корреспондент URA.RU.

«К сцене не подойти просто так. Тысячи людей слушают концерт с эспланады, с проезжей части, которая перекрыта, с высоты Слуцкой горки», — говорит журналист агентства.

Впереди еще выступления Artik&Asti и «Иванушки International». Праздник продолжается и на набережной, где ночью состоится пиротехническое шоу. Обо всем URA.RU рассказывает в трансляции.

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В Перми на главной сцене перед Театром-Театром, где проходит главный концерт, посвященный 300-летию города выступили первые именитые артисты. Публику радовали Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко и Денис Клявер, передает корреспондент URA.RU. «К сцене не подойти просто так. Тысячи людей слушают концерт с эспланады, с проезжей части, которая перекрыта, с высоты Слуцкой горки», — говорит журналист агентства. Впереди еще выступления Artik&Asti и «Иванушки International». Праздник продолжается и на набережной, где ночью состоится пиротехническое шоу. Обо всем URA.RU рассказывает в трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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