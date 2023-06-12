Путин объяснил, почему спецоперация важна для страны

Путин: спецоперация важна для укрепления России

12 июня 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

На территории Донбасса находятся «наши люди», заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине важна для укрепления страны и защиты жителей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале Вишневского. «Мне не нужно говорить, насколько это важно для страны, для того, чтобы она укреплялась, была самостоятельной, чтобы людей там защитить — на этих территориях, это наши люди», — сказал Путин. Его слова передает РИА Новости. Президент отметил, что жители Донбасса считают себя частью народа России. По его словам, долг РФ — встать на защиту граждан Донбасса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда Путин указал, что цель СВО — защита мирного населения Донбасса от обстрелов Украины. Американский журналист Ренди Кредико ужаснулся зверствам Вооруженных сил Украины (ВСУ) после поездки на Донбасс. Он назвал обстрел мирных жителей террором, передает Life .

Спецоперация на Украине важна для укрепления страны и защиты жителей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале Вишневского. «Мне не нужно говорить, насколько это важно для страны, для того, чтобы она укреплялась, была самостоятельной, чтобы людей там защитить — на этих территориях, это наши люди», — сказал Путин. Его слова передает РИА Новости. Президент отметил, что жители Донбасса считают себя частью народа России. По его словам, долг РФ — встать на защиту граждан Донбасса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда Путин указал, что цель СВО — защита мирного населения Донбасса от обстрелов Украины. Американский журналист Ренди Кредико ужаснулся зверствам Вооруженных сил Украины (ВСУ) после поездки на Донбасс. Он назвал обстрел мирных жителей террором, передает Life.