Путин объяснил, почему спецоперация важна для страны

Путин: спецоперация важна для укрепления России
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
На территории Донбасса находятся «наши люди», заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине важна для укрепления страны и защиты жителей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале Вишневского.

«Мне не нужно говорить, насколько это важно для страны, для того, чтобы она укреплялась, была самостоятельной, чтобы людей там защитить — на этих территориях, это наши люди», — сказал Путин. Его слова передает РИА Новости. Президент отметил, что жители Донбасса считают себя частью народа России. По его словам, долг РФ — встать на защиту граждан Донбасса.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда Путин указал, что цель СВО — защита мирного населения Донбасса от обстрелов Украины. Американский журналист Ренди Кредико ужаснулся зверствам Вооруженных сил Украины (ВСУ) после поездки на Донбасс. Он назвал обстрел мирных жителей террором, передает Life.

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Спецоперация на Украине важна для укрепления страны и защиты жителей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале Вишневского. «Мне не нужно говорить, насколько это важно для страны, для того, чтобы она укреплялась, была самостоятельной, чтобы людей там защитить — на этих территориях, это наши люди», — сказал Путин. Его слова передает РИА Новости. Президент отметил, что жители Донбасса считают себя частью народа России. По его словам, долг РФ — встать на защиту граждан Донбасса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда Путин указал, что цель СВО — защита мирного населения Донбасса от обстрелов Украины. Американский журналист Ренди Кредико ужаснулся зверствам Вооруженных сил Украины (ВСУ) после поездки на Донбасс. Он назвал обстрел мирных жителей террором, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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