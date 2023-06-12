В Перми состоялось представление «Рожденные на Каме». Фото

Шоу «Рожденные на Каме» завершило празднование Дня города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В конце празднования Дня города в Перми состоялось пиротехническое шоу «Рожденные на Каме». Посмотреть на шоу пришли десятки тысяч пермяков, сообщает корреспондент URA.RU.

«Пробраться на набережную не удалось. Представление сопровождалось прожекторами, фонтанами и выступлениями певцов. Салют можно было увидеть с обоих берегов Камы», — сообщает корреспондент.

В Перми прошло празднование Дня города и Дня России. Для пермяков выступали такие артисты, как Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко, Денис Клявер и Artik&Asti. Праздник завершился выступлением коллектива «Иванушки International».