Шоу «Рожденные на Каме» завершило празднование Дня города
В конце празднования Дня города в Перми состоялось пиротехническое шоу «Рожденные на Каме». Посмотреть на шоу пришли десятки тысяч пермяков, сообщает корреспондент URA.RU.
«Пробраться на набережную не удалось. Представление сопровождалось прожекторами, фонтанами и выступлениями певцов. Салют можно было увидеть с обоих берегов Камы», — сообщает корреспондент.
В Перми прошло празднование Дня города и Дня России. Для пермяков выступали такие артисты, как Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко, Денис Клявер и Artik&Asti. Праздник завершился выступлением коллектива «Иванушки International».
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