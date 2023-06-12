12 июня 2023
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10 июня 2023

В Перми состоялось представление «Рожденные на Каме». Фото

В Перми состоялось представление «Рожденные на Каме». Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиротехническое шоу "Рожденные на Каме". Пермь, салют
Шоу «Рожденные на Каме» завершило празднование Дня города Фото:

В конце празднования Дня города в Перми состоялось пиротехническое шоу «Рожденные на Каме». Посмотреть на шоу пришли десятки тысяч пермяков, сообщает корреспондент URA.RU.

«Пробраться на набережную не удалось. Представление сопровождалось прожекторами, фонтанами и выступлениями певцов. Салют можно было увидеть с обоих берегов Камы», — сообщает корреспондент.

В Перми прошло празднование Дня города и Дня России. Для пермяков выступали такие артисты, как Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко, Денис Клявер и Artik&Asti. Праздник завершился выступлением коллектива «Иванушки International».

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В конце празднования Дня города в Перми состоялось пиротехническое шоу «Рожденные на Каме». Посмотреть на шоу пришли десятки тысяч пермяков, сообщает корреспондент URA.RU. «Пробраться на набережную не удалось. Представление сопровождалось прожекторами, фонтанами и выступлениями певцов. Салют можно было увидеть с обоих берегов Камы», — сообщает корреспондент. В Перми прошло празднование Дня города и Дня России. Для пермяков выступали такие артисты, как Ирина Нельсон, группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко, Денис Клявер и Artik&Asti. Праздник завершился выступлением коллектива «Иванушки International».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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