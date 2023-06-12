Экс-советник Кучмы Соскин раскрыл, какой удар США нанесли Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин: новое шоу Такера Карлсона серьезно ударило по репутации Зеленского

13 июня 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

По словам Соскина, если такие шоу будут появляться часто, от Зеленского останутся «рожки да ножки» Фото: Официальный сайт президента Украины Новое шоу экс-ведущего американского информационного канала Fox News Такера Карлсона нанесло репутационный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Таким мнением поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин. «США подложило под Зеленского взрывчатку. <…> Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, слугам народа и по Украине. Если такие удары будут идти каждую неделю, то от Зеленского, конечно, останутся лишь рожки да ножки», — сказал он в видео, опубликованном на YouTube. Олег Соскин пояснил, что в шоу «Такер в Twitter», которое смотрят миллионы зрителей, рассказывалось о многочисленных попытках Зеленского добиться увольнения «дерзкого журналиста», который не раз критиковал его. По мнению Соскина, это лишь показало лицемерие президента Украины и подорвало его репутацию на Западе. Ранее в офисе президента Украины раскритиковали американского предпринимателя Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона в Twitter. В нем консерватор заявил, что все понимают, что Украина причастна к подрыву Каховской ГЭС, пишет МК . После этого телеканал Fox News отправил уведомление своему бывшему ведущему Такеру Карлсону о том, что он нарушил условия контракта из-за запуска шоу в Twitter. Несмотря на это, Карлсон продолжил вести шоу. В новом выпуске он раскритиковал заявления президента США Джо Байдена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новое шоу экс-ведущего американского информационного канала Fox News Такера Карлсона нанесло репутационный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Таким мнением поделился экс-советник Кучмы Олег Соскин. «США подложило под Зеленского взрывчатку. <…> Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, слугам народа и по Украине. Если такие удары будут идти каждую неделю, то от Зеленского, конечно, останутся лишь рожки да ножки», — сказал он в видео, опубликованном на YouTube. Олег Соскин пояснил, что в шоу «Такер в Twitter», которое смотрят миллионы зрителей, рассказывалось о многочисленных попытках Зеленского добиться увольнения «дерзкого журналиста», который не раз критиковал его. По мнению Соскина, это лишь показало лицемерие президента Украины и подорвало его репутацию на Западе. Ранее в офисе президента Украины раскритиковали американского предпринимателя Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона в Twitter. В нем консерватор заявил, что все понимают, что Украина причастна к подрыву Каховской ГЭС, пишет МК. После этого телеканал Fox News отправил уведомление своему бывшему ведущему Такеру Карлсону о том, что он нарушил условия контракта из-за запуска шоу в Twitter. Несмотря на это, Карлсон продолжил вести шоу. В новом выпуске он раскритиковал заявления президента США Джо Байдена.