Рогов: российская армия контролирует высоты Времевского выступа

13 июня 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Рогов поделился происходящими событиями в районе Времевского выступа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «„Ночные охотники“ Ми-28 (советский и российский ударный вертолет — прим. URA.RU) и „Аллигаторы“ Ка-52 (российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения — прим. URA.RU) совершают один за одним боевые вылеты, обрушая на головы нацистов всю свою мощь. В районе села Урожайное продолжаются взаимные обстрелы и тяжелейшие бои сверхвысокой интенсивности. На северных и восточных окраинах села остались позиции ВСУ», — поделился Рогов в telegram-канале. Он добавил, что на севере Макаровки боевики ВСУ держат оборону на нескольких позициях и огневых точках. По словам Рогова, Села Левадное (Днепропетровская область) и Новодаровка (Запорожская область), превратились в серую зону — понеся большие потери, бандеровцы убежали из них и рассредоточились в зеленой зоне. Ранее замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Педагог» поделился информацией о том, как ВСУ поступают с телами погибших военных. По его словам, под Угледаром с октября месяца лежат тела украинских военных, их никто не собирается убирать с земли. Офицер отметил, что представители добровольческого отряда своими силами прикопали тела погибших. Они ждут, пока ВСУ свяжутся с ними для того, чтобы решить вопрос с обменом тел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «„Ночные охотники“ Ми-28 (советский и российский ударный вертолет — прим. URA.RU) и „Аллигаторы“ Ка-52 (российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения — прим. URA.RU) совершают один за одним боевые вылеты, обрушая на головы нацистов всю свою мощь. В районе села Урожайное продолжаются взаимные обстрелы и тяжелейшие бои сверхвысокой интенсивности. На северных и восточных окраинах села остались позиции ВСУ», — поделился Рогов в telegram-канале. Он добавил, что на севере Макаровки боевики ВСУ держат оборону на нескольких позициях и огневых точках. По словам Рогова, Села Левадное (Днепропетровская область) и Новодаровка (Запорожская область), превратились в серую зону — понеся большие потери, бандеровцы убежали из них и рассредоточились в зеленой зоне. Ранее замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Педагог» поделился информацией о том, как ВСУ поступают с телами погибших военных. По его словам, под Угледаром с октября месяца лежат тела украинских военных, их никто не собирается убирать с земли. Офицер отметил, что представители добровольческого отряда своими силами прикопали тела погибших. Они ждут, пока ВСУ свяжутся с ними для того, чтобы решить вопрос с обменом тел.