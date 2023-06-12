12 июня 2023

Рогов: российская армия контролирует высоты Времевского выступа

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, война, военные сборы, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, боестолкновение
Рогов поделился происходящими событиями в районе Времевского выступа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«„Ночные охотники“ Ми-28 (советский и российский ударный вертолет — прим. URA.RU) и „Аллигаторы“ Ка-52 (российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения — прим. URA.RU) совершают один за одним боевые вылеты, обрушая на головы нацистов всю свою мощь. В районе села Урожайное продолжаются взаимные обстрелы и тяжелейшие бои сверхвысокой интенсивности. На северных и восточных окраинах села остались позиции ВСУ», — поделился Рогов в telegram-канале.

Он добавил, что на севере Макаровки боевики ВСУ держат оборону на нескольких позициях и огневых точках. По словам Рогова, Села Левадное (Днепропетровская область) и Новодаровка (Запорожская область), превратились в серую зону — понеся большие потери, бандеровцы убежали из них и рассредоточились в зеленой зоне.

Ранее замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Педагог» поделился информацией о том, как ВСУ поступают с телами погибших военных. По его словам, под Угледаром с октября месяца лежат тела украинских военных, их никто не собирается убирать с земли. Офицер отметил, что представители добровольческого отряда своими силами прикопали тела погибших. Они ждут, пока ВСУ свяжутся с ними для того, чтобы решить вопрос с обменом тел.

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В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «„Ночные охотники“ Ми-28 (советский и российский ударный вертолет — прим. URA.RU) и „Аллигаторы“ Ка-52 (российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения — прим. URA.RU) совершают один за одним боевые вылеты, обрушая на головы нацистов всю свою мощь. В районе села Урожайное продолжаются взаимные обстрелы и тяжелейшие бои сверхвысокой интенсивности. На северных и восточных окраинах села остались позиции ВСУ», — поделился Рогов в telegram-канале. Он добавил, что на севере Макаровки боевики ВСУ держат оборону на нескольких позициях и огневых точках. По словам Рогова, Села Левадное (Днепропетровская область) и Новодаровка (Запорожская область), превратились в серую зону — понеся большие потери, бандеровцы убежали из них и рассредоточились в зеленой зоне. Ранее замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Педагог» поделился информацией о том, как ВСУ поступают с телами погибших военных. По его словам, под Угледаром с октября месяца лежат тела украинских военных, их никто не собирается убирать с земли. Офицер отметил, что представители добровольческого отряда своими силами прикопали тела погибших. Они ждут, пока ВСУ свяжутся с ними для того, чтобы решить вопрос с обменом тел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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