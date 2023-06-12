Замполит добровольческого отряда рассказал, как ВСУ поступают с телами погибших

Замполит добровольческого отряда «Тигр»: ВСУ не забирают тела погибших под Угледаром месяцами

12 июня 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Тела погибших ВСУ месяцами не забирают с поля боя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины никак не заботятся об эвакуации тел погибших, они не забирают их месяцами. Об этом рассказал замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Педагог». «Тела лежат еще с октября месяца. Их уже телами-то не назовешь», — передал РИА Новости замполит с позывным «Педагог». По его словам, члены добровольческого отряда прикопали тела бойцов еще осенью, некоторые из них были заминированы. «Они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели», — отметил он. По его словам, ВСУ также издеваются над телами бойцов. Офицер отметил, что никто из членов ВСУ не пытается связаться с добровольческим отрядом и решить вопрос с обменом тел погибших. Он отметил, что, несмотря на это, добровольческий отряд открыт переговорам. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что ВСУ добили и сожгли своего сослуживца после боя. Он высказал предположение, что бойцы могли договориться об этом заранее, чтобы его тело не досталось противнику, считает военкор.

Вооруженные силы Украины никак не заботятся об эвакуации тел погибших, они не забирают их месяцами. Об этом рассказал замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Педагог». «Тела лежат еще с октября месяца. Их уже телами-то не назовешь», — передал РИА Новости замполит с позывным «Педагог». По его словам, члены добровольческого отряда прикопали тела бойцов еще осенью, некоторые из них были заминированы. «Они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели», — отметил он. По его словам, ВСУ также издеваются над телами бойцов. Офицер отметил, что никто из членов ВСУ не пытается связаться с добровольческим отрядом и решить вопрос с обменом тел погибших. Он отметил, что, несмотря на это, добровольческий отряд открыт переговорам. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что ВСУ добили и сожгли своего сослуживца после боя. Он высказал предположение, что бойцы могли договориться об этом заранее, чтобы его тело не досталось противнику, считает военкор.