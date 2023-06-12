Замполит добровольческого отряда рассказал, как ВСУ поступают с телами погибших

Вооруженные силы Украины никак не заботятся об эвакуации тел погибших, они не забирают их месяцами. Об этом рассказал замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Педагог».
«Тела лежат еще с октября месяца. Их уже телами-то не назовешь», — передал РИА Новости замполит с позывным «Педагог». По его словам, члены добровольческого отряда прикопали тела бойцов еще осенью, некоторые из них были заминированы. «Они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели», — отметил он. По его словам, ВСУ также издеваются над телами бойцов.
Офицер отметил, что никто из членов ВСУ не пытается связаться с добровольческим отрядом и решить вопрос с обменом тел погибших. Он отметил, что, несмотря на это, добровольческий отряд открыт переговорам.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что ВСУ добили и сожгли своего сослуживца после боя. Он высказал предположение, что бойцы могли договориться об этом заранее, чтобы его тело не досталось противнику, считает военкор.
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