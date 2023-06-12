С 20 по 26 июня в Челябинске пройдут дожди
В Челябинске на следующей неделе ожидаются проливные дожди. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики.
«С 20 по 26 июня в Челябинске пройдут дожди. Температура воздуха будет расти с 17 до 26 градусов тепла», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
Метеорологи предупредили, что осадки могут быть обильными и сопряжены с грозами. К концу месяца ливни могут усилиться.
Ранее синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые ожидаются 13 и 14 июня. С этого момента в регион должна вернуться жаркая погода.
Предстоящая неделя будет дождливой
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