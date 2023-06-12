12 июня 2023
11 июня 2023

Челябинцам пообещали дождливую неделю. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
С 20 по 26 июня в Челябинске пройдут дожди Фото:

В Челябинске на следующей неделе ожидаются проливные дожди. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики.

«С 20 по 26 июня в Челябинске пройдут дожди. Температура воздуха будет расти с 17 до 26 градусов тепла», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Метеорологи предупредили, что осадки могут быть обильными и сопряжены с грозами. К концу месяца ливни могут усилиться.

Ранее синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые ожидаются 13 и 14 июня. С этого момента в регион должна вернуться жаркая погода.

Предстоящая неделя будет дождливой
Предстоящая неделя будет дождливой

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В Челябинске на следующей неделе ожидаются проливные дожди. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики. «С 20 по 26 июня в Челябинске пройдут дожди. Температура воздуха будет расти с 17 до 26 градусов тепла», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Метеорологи предупредили, что осадки могут быть обильными и сопряжены с грозами. К концу месяца ливни могут усилиться. Ранее синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые ожидаются 13 и 14 июня. С этого момента в регион должна вернуться жаркая погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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