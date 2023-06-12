Челябинцам пообещали дождливую неделю. Скрин

13 июня 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

С 20 по 26 июня в Челябинске пройдут дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на следующей неделе ожидаются проливные дожди. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики. «С 20 по 26 июня в Челябинске пройдут дожди. Температура воздуха будет расти с 17 до 26 градусов тепла», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Метеорологи предупредили, что осадки могут быть обильными и сопряжены с грозами. К концу месяца ливни могут усилиться. Ранее синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые ожидаются 13 и 14 июня. С этого момента в регион должна вернуться жаркая погода. Предстоящая неделя будет дождливой Скрин сайта «Гисметео»

В Челябинске на следующей неделе ожидаются проливные дожди. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики. «С 20 по 26 июня в Челябинске пройдут дожди. Температура воздуха будет расти с 17 до 26 градусов тепла», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Метеорологи предупредили, что осадки могут быть обильными и сопряжены с грозами. К концу месяца ливни могут усилиться. Ранее синоптики предупреждали о ночных заморозках, которые ожидаются 13 и 14 июня. С этого момента в регион должна вернуться жаркая погода.