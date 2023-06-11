11 июня 2023

Вильфанд предупредил челябинцев о двух градусах мороза

В Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -2
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, зима, иней, погода, заморозки, похолодание
Ночные заморозки до -5 ожидаются в 11 регионах России Фото:

В Челябинской области в предстоящие ночи на 13 и 14 июня ожидаются заморозки до двух градусов мороза. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозкам до минус двух градусов будут подвержены Челябинская, Свердловская, Курганская области, а на юге Тюменской области они будут до минус пяти градусов. В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае также будут заморозки до минус трех градусов», — цитирует слова Вильфанда ТАСС.

Синоптик отметил, что заморозки ожидаются в тех регионах, где порядка 15 дней стояла 40-градусная жара. Кроме Урала, похолодание до пяти градусов мороза в связи с мощным вторжением холодных масс грозит Томской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областям.

Ранее метеорологи озвучили долгосрочный прогноз на конец недели. Уже с 14 июня в регион должна вернуться 25-градусная жара.

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В Челябинской области в предстоящие ночи на 13 и 14 июня ожидаются заморозки до двух градусов мороза. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Заморозкам до минус двух градусов будут подвержены Челябинская, Свердловская, Курганская области, а на юге Тюменской области они будут до минус пяти градусов. В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае также будут заморозки до минус трех градусов», — цитирует слова Вильфанда ТАСС. Синоптик отметил, что заморозки ожидаются в тех регионах, где порядка 15 дней стояла 40-градусная жара. Кроме Урала, похолодание до пяти градусов мороза в связи с мощным вторжением холодных масс грозит Томской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областям. Ранее метеорологи озвучили долгосрочный прогноз на конец недели. Уже с 14 июня в регион должна вернуться 25-градусная жара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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