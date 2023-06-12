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Попавшей под сокращение жительнице ЯНАО выплатили 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Надыма оспорила в суде процедуру увольнения и получила компенсацию Фото:

В Надыме (ЯНАО) городской суд восстановил трудовые права жительницы города и обязал организацию, из которой она была уволена по сокращению штата, выплатить в ее пользу 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Заявительница осуществляла трудовую деятельность в должности научного сотрудника в ГАУ ЯНАО „Научный центр изучения Арктики“, трудовой договор с ней был расторгнут в связи с сокращением штата организации, но работодателем процедура увольнения не соблюдена. Заявительница восстановлена в ранее занимаемой должности, в ее пользу взыскан утраченный заработок в размере 350 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

После сокращения надымчанка обратилась в прокуратуру, так как работодатель допустил нарушение процедуры увольнения: ей не были предложены вакантные рабочие места, имеющиеся в организации, а также не было учтено мнение профсоюза. Иск был направлен в городской суд Надыма, в котором требования ранее уволенной сотрудницы были удовлетворены.

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В Надыме (ЯНАО) городской суд восстановил трудовые права жительницы города и обязал организацию, из которой она была уволена по сокращению штата, выплатить в ее пользу 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Заявительница осуществляла трудовую деятельность в должности научного сотрудника в ГАУ ЯНАО „Научный центр изучения Арктики“, трудовой договор с ней был расторгнут в связи с сокращением штата организации, но работодателем процедура увольнения не соблюдена. Заявительница восстановлена в ранее занимаемой должности, в ее пользу взыскан утраченный заработок в размере 350 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. После сокращения надымчанка обратилась в прокуратуру, так как работодатель допустил нарушение процедуры увольнения: ей не были предложены вакантные рабочие места, имеющиеся в организации, а также не было учтено мнение профсоюза. Иск был направлен в городской суд Надыма, в котором требования ранее уволенной сотрудницы были удовлетворены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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