Попавшей под сокращение жительнице ЯНАО выплатили 350 тысяч рублей

13 июня 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Жительница Надыма оспорила в суде процедуру увольнения и получила компенсацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) городской суд восстановил трудовые права жительницы города и обязал организацию, из которой она была уволена по сокращению штата, выплатить в ее пользу 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Заявительница осуществляла трудовую деятельность в должности научного сотрудника в ГАУ ЯНАО „Научный центр изучения Арктики“, трудовой договор с ней был расторгнут в связи с сокращением штата организации, но работодателем процедура увольнения не соблюдена. Заявительница восстановлена в ранее занимаемой должности, в ее пользу взыскан утраченный заработок в размере 350 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. После сокращения надымчанка обратилась в прокуратуру, так как работодатель допустил нарушение процедуры увольнения: ей не были предложены вакантные рабочие места, имеющиеся в организации, а также не было учтено мнение профсоюза. Иск был направлен в городской суд Надыма, в котором требования ранее уволенной сотрудницы были удовлетворены.

В Надыме (ЯНАО) городской суд восстановил трудовые права жительницы города и обязал организацию, из которой она была уволена по сокращению штата, выплатить в ее пользу 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Заявительница осуществляла трудовую деятельность в должности научного сотрудника в ГАУ ЯНАО „Научный центр изучения Арктики“, трудовой договор с ней был расторгнут в связи с сокращением штата организации, но работодателем процедура увольнения не соблюдена. Заявительница восстановлена в ранее занимаемой должности, в ее пользу взыскан утраченный заработок в размере 350 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. После сокращения надымчанка обратилась в прокуратуру, так как работодатель допустил нарушение процедуры увольнения: ей не были предложены вакантные рабочие места, имеющиеся в организации, а также не было учтено мнение профсоюза. Иск был направлен в городской суд Надыма, в котором требования ранее уволенной сотрудницы были удовлетворены.