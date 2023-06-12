12 июня 2023

В Свердловской области площадь пожаров сократилась в семь раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, мчс, огонь, тушение пожара, торф, проливка, торфяники горят, торфяник, тушение торфяника
С каждым днем задействуют все меньше человек для тушения пожара Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области на 12 июня площадь пожаров составляет 54 гектара, что почти в семь раз меньше, чем было сутки назад (на 11 июня — 368,3 гектара). Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в семь раз и по данным на вечер 12 июня составляла 54 гектара. Ликвидированы три возгорания в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара», — рассказали в ДИП.

До сих пор ликвидируют пожары в Камышловском, Пышминском, Гаринском районах. На тушении задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась. На борьбу с огнем отправляли более 150 человек и 30 единиц спецтехники. Лесные пожары в регионе бушуют с конца апреля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области на 12 июня площадь пожаров составляет 54 гектара, что почти в семь раз меньше, чем было сутки назад (на 11 июня — 368,3 гектара). Об этом сообщает департамент информационной политики. «Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в семь раз и по данным на вечер 12 июня составляла 54 гектара. Ликвидированы три возгорания в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара», — рассказали в ДИП. До сих пор ликвидируют пожары в Камышловском, Пышминском, Гаринском районах. На тушении задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась. На борьбу с огнем отправляли более 150 человек и 30 единиц спецтехники. Лесные пожары в регионе бушуют с конца апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...