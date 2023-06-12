В Свердловской области площадь пожаров сократилась в семь раз

13 июня 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

С каждым днем задействуют все меньше человек для тушения пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области на 12 июня площадь пожаров составляет 54 гектара, что почти в семь раз меньше, чем было сутки назад (на 11 июня — 368,3 гектара). Об этом сообщает департамент информационной политики. «Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в семь раз и по данным на вечер 12 июня составляла 54 гектара. Ликвидированы три возгорания в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара», — рассказали в ДИП. До сих пор ликвидируют пожары в Камышловском, Пышминском, Гаринском районах. На тушении задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась. На борьбу с огнем отправляли более 150 человек и 30 единиц спецтехники. Лесные пожары в регионе бушуют с конца апреля.

В Свердловской области на 12 июня площадь пожаров составляет 54 гектара, что почти в семь раз меньше, чем было сутки назад (на 11 июня — 368,3 гектара). Об этом сообщает департамент информационной политики. «Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в семь раз и по данным на вечер 12 июня составляла 54 гектара. Ликвидированы три возгорания в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара», — рассказали в ДИП. До сих пор ликвидируют пожары в Камышловском, Пышминском, Гаринском районах. На тушении задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась. На борьбу с огнем отправляли более 150 человек и 30 единиц спецтехники. Лесные пожары в регионе бушуют с конца апреля.