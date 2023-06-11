11 июня 2023

В Свердловской области сократилась площадь пожаров

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, брызги воды, пожарный рукав, пожарный
Сотрудники МЧС тушат пожары в Гаринском, Ивдельском и других городских округах Фото:
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Пожары в Свердловской области

Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась и, по данным на 11 июня, составляет 368,3 гектара. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«За сутки площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась на 68%. По данным на вечер 11 июня, площадь пожаров в регионе составляет 368,3 гектара», — пишет ДИП в Telegram.

Спасатели ликвидировали природный пожар на площади 890 гектаров в Камышловском муниципальном районе. Как отметили в ДИП, в регионе действуют пять лесных пожаров, из них четыре возгорания локализованы и не распространяются.

Сотрудники МЧС тушат пожары в Гаринском, Ивдельском, Пышминском, Сосьвинском городских округах и в Первоуральске. С огнем борются более 150 человек, также привлечено свыше 30 единиц спецтехники.

Ландшафтные пожары в Свердловской области действуют с апреля. В регионе введен особый противопожарный режим. 10 июня из-за ударов молний в области вспыхнули четыре крупных пожара.

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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась и, по данным на 11 июня, составляет 368,3 гектара. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «За сутки площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась на 68%. По данным на вечер 11 июня, площадь пожаров в регионе составляет 368,3 гектара», — пишет ДИП в Telegram. Спасатели ликвидировали природный пожар на площади 890 гектаров в Камышловском муниципальном районе. Как отметили в ДИП, в регионе действуют пять лесных пожаров, из них четыре возгорания локализованы и не распространяются. Сотрудники МЧС тушат пожары в Гаринском, Ивдельском, Пышминском, Сосьвинском городских округах и в Первоуральске. С огнем борются более 150 человек, также привлечено свыше 30 единиц спецтехники. Ландшафтные пожары в Свердловской области действуют с апреля. В регионе введен особый противопожарный режим. 10 июня из-за ударов молний в области вспыхнули четыре крупных пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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