В Екатеринбург прибыло семь тысяч доз спермы из США и Канады

13 июня 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Биоматериал быков используют для разведения скота Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из Нижнего Новгорода в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) поступило 7028 доз генетического материала крупного рогатого скота происхождением из США и Канады. Партия разойдется по регионам Урала и Поволжья, сообщает свердловское управление Россельхознадзора на своем официальном сайте. «10 июня текущего года в адреса хозяйствующих субъектов Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей, Республики Башкортостан и Пермского края в аэропорт Кольцово поступило 65 партий замороженного генетического материала крупного рогатого скота в количестве 7028 доз», — рассказали в пресс-службе. Семя быков-производителей поставили из Канады и США. Перед дальнейшей транспортировкой специалисты ветеринарного надзора проверили подконтрольный товар, нарушений они не обнаружили. Также уточняется, что поставка соответствовал всем нормам и была подкреплена ветеринарными документами. Далее сперма отправится на предприятия, где будет использована для разведения скота. Последний раз генетический материал крупного рогатого скота происхождением из США и Канады привозили в Кольцово в середине мая. Партия предназначалась предприятию из Ирбитского района.

Из Нижнего Новгорода в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) поступило 7028 доз генетического материала крупного рогатого скота происхождением из США и Канады. Партия разойдется по регионам Урала и Поволжья, сообщает свердловское управление Россельхознадзора на своем официальном сайте. «10 июня текущего года в адреса хозяйствующих субъектов Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей, Республики Башкортостан и Пермского края в аэропорт Кольцово поступило 65 партий замороженного генетического материала крупного рогатого скота в количестве 7028 доз», — рассказали в пресс-службе. Семя быков-производителей поставили из Канады и США. Перед дальнейшей транспортировкой специалисты ветеринарного надзора проверили подконтрольный товар, нарушений они не обнаружили. Также уточняется, что поставка соответствовал всем нормам и была подкреплена ветеринарными документами. Далее сперма отправится на предприятия, где будет использована для разведения скота. Последний раз генетический материал крупного рогатого скота происхождением из США и Канады привозили в Кольцово в середине мая. Партия предназначалась предприятию из Ирбитского района.