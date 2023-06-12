12 июня 2023

В Екатеринбург прибыло семь тысяч доз спермы из США и Канады

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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма, бык
Биоматериал быков используют для разведения скота Фото:

Из Нижнего Новгорода в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) поступило 7028 доз генетического материала крупного рогатого скота происхождением из США и Канады. Партия разойдется по регионам Урала и Поволжья, сообщает свердловское управление Россельхознадзора на своем официальном сайте.

«10 июня текущего года в адреса хозяйствующих субъектов Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей, Республики Башкортостан и Пермского края в аэропорт Кольцово поступило 65 партий замороженного генетического материала крупного рогатого скота в количестве 7028 доз», — рассказали в пресс-службе. Семя быков-производителей поставили из Канады и США.

Перед дальнейшей транспортировкой специалисты ветеринарного надзора проверили подконтрольный товар, нарушений они не обнаружили. Также уточняется, что поставка соответствовал всем нормам и была подкреплена ветеринарными документами. Далее сперма отправится на предприятия, где будет использована для разведения скота.

Последний раз генетический материал крупного рогатого скота происхождением из США и Канады привозили в Кольцово в середине мая. Партия предназначалась предприятию из Ирбитского района.

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Из Нижнего Новгорода в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) поступило 7028 доз генетического материала крупного рогатого скота происхождением из США и Канады. Партия разойдется по регионам Урала и Поволжья, сообщает свердловское управление Россельхознадзора на своем официальном сайте. «10 июня текущего года в адреса хозяйствующих субъектов Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей, Республики Башкортостан и Пермского края в аэропорт Кольцово поступило 65 партий замороженного генетического материала крупного рогатого скота в количестве 7028 доз», — рассказали в пресс-службе. Семя быков-производителей поставили из Канады и США. Перед дальнейшей транспортировкой специалисты ветеринарного надзора проверили подконтрольный товар, нарушений они не обнаружили. Также уточняется, что поставка соответствовал всем нормам и была подкреплена ветеринарными документами. Далее сперма отправится на предприятия, где будет использована для разведения скота. Последний раз генетический материал крупного рогатого скота происхождением из США и Канады привозили в Кольцово в середине мая. Партия предназначалась предприятию из Ирбитского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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