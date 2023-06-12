Ученый объяснил, почему в Екатеринбурге пропали комары

Энтомолог Некрасова: комары не появились из личинок из-за засухи и жары в Екатеринбурге

13 июня 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Наступившим летом комары почти не нападают на свердловчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комары в Екатеринбурге и Свердловской области не появились из личинок из-за долгой засухи и жары, которая весной стояла на Урале. Так доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Любовь Некрасова объяснила URA.RU, почему в регионе не стало кровососущих насекомых. «Комары любят влагу и развиваются в воде, например, во временных водоемах после таяния снега — лужах. А у нас было жарко и сухо, водоемы, в которых развивались личинки, высохли, комаров выплодилось немного — так что радуйтесь!» — сказала Любовь Некрасова. Энтомолог, которая много лет занимается изучением кровососущих насекомых и посвятила им немало научных трудов, призналась, что видела нынче лишь одного комара. «Как-то утром мы были в смешанном лесу, один комар пролетел, сел на меня, и все. А в другой раз до вечера была на даче, взяла с собой все необходимое для сбора комаров — и ни один не подумал прилететь», — говорит Некрасова. При этом она добавляет, что яйца комаров могут оставаться в водоемах до следующего года, и тогда можно будет ожидать увеличения численности. Ранее московский врач Самышина объясняла, чем опасны российские комары. Способы, как защититься от кровопийц, приводились в специальной инфографике.

Комары в Екатеринбурге и Свердловской области не появились из личинок из-за долгой засухи и жары, которая весной стояла на Урале. Так доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Любовь Некрасова объяснила URA.RU, почему в регионе не стало кровососущих насекомых. «Комары любят влагу и развиваются в воде, например, во временных водоемах после таяния снега — лужах. А у нас было жарко и сухо, водоемы, в которых развивались личинки, высохли, комаров выплодилось немного — так что радуйтесь!» — сказала Любовь Некрасова. Энтомолог, которая много лет занимается изучением кровососущих насекомых и посвятила им немало научных трудов, призналась, что видела нынче лишь одного комара. «Как-то утром мы были в смешанном лесу, один комар пролетел, сел на меня, и все. А в другой раз до вечера была на даче, взяла с собой все необходимое для сбора комаров — и ни один не подумал прилететь», — говорит Некрасова. При этом она добавляет, что яйца комаров могут оставаться в водоемах до следующего года, и тогда можно будет ожидать увеличения численности. Ранее московский врач Самышина объясняла, чем опасны российские комары. Способы, как защититься от кровопийц, приводились в специальной инфографике.