12 июня 2023

Ученый объяснил, почему в Екатеринбурге пропали комары

Энтомолог Некрасова: комары не появились из личинок из-за засухи и жары в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насекомое. Курган, насекомое, комар, комары, укус комара
Наступившим летом комары почти не нападают на свердловчан Фото:

Комары в Екатеринбурге и Свердловской области не появились из личинок из-за долгой засухи и жары, которая весной стояла на Урале. Так доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Любовь Некрасова объяснила URA.RU, почему в регионе не стало кровососущих насекомых.

«Комары любят влагу и развиваются в воде, например, во временных водоемах после таяния снега — лужах. А у нас было жарко и сухо, водоемы, в которых развивались личинки, высохли, комаров выплодилось немного — так что радуйтесь!» — сказала Любовь Некрасова.

Энтомолог, которая много лет занимается изучением кровососущих насекомых и посвятила им немало научных трудов, призналась, что видела нынче лишь одного комара. «Как-то утром мы были в смешанном лесу, один комар пролетел, сел на меня, и все. А в другой раз до вечера была на даче, взяла с собой все необходимое для сбора комаров — и ни один не подумал прилететь», — говорит Некрасова.

При этом она добавляет, что яйца комаров могут оставаться в водоемах до следующего года, и тогда можно будет ожидать увеличения численности. Ранее московский врач Самышина объясняла, чем опасны российские комары. Способы, как защититься от кровопийц, приводились в специальной инфографике.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комары в Екатеринбурге и Свердловской области не появились из личинок из-за долгой засухи и жары, которая весной стояла на Урале. Так доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Любовь Некрасова объяснила URA.RU, почему в регионе не стало кровососущих насекомых. «Комары любят влагу и развиваются в воде, например, во временных водоемах после таяния снега — лужах. А у нас было жарко и сухо, водоемы, в которых развивались личинки, высохли, комаров выплодилось немного — так что радуйтесь!» — сказала Любовь Некрасова. Энтомолог, которая много лет занимается изучением кровососущих насекомых и посвятила им немало научных трудов, призналась, что видела нынче лишь одного комара. «Как-то утром мы были в смешанном лесу, один комар пролетел, сел на меня, и все. А в другой раз до вечера была на даче, взяла с собой все необходимое для сбора комаров — и ни один не подумал прилететь», — говорит Некрасова. При этом она добавляет, что яйца комаров могут оставаться в водоемах до следующего года, и тогда можно будет ожидать увеличения численности. Ранее московский врач Самышина объясняла, чем опасны российские комары. Способы, как защититься от кровопийц, приводились в специальной инфографике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...