Чем опасны комары и как от них защититься. Инфографика

22 мая 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Единственная опасность, которую могут представлять российские комары, — аллергическая реакция в виде зуда и покраснения кожи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России при умеренном климате комары начинают активизироваться с мая. URA.RU рассказывает, как защититься от комаров в летний период и чем они опасны. Какую опасность могут представлять комары? Комары способны переносить опасные заболевания, угрожающие жизни человека. Например, малярию, лихорадку Денге, туляремию, филяриатоз и другие. Но все эти заболевания актуальны только для тропического климата. В России комары не представляют такой опасности. По заявлениям врача, депутата Московской городской Думы Елены Самышиной, единственную опасность, которые могут представлять российские комары — аллергическая реакция в виде кожного зуда и покраснения. Это происходит в связи с тем, что их слюна содержит токсические, анестезирующие и противосвертывающие кровь вещества. Тем не менее, уточняет она, наиболее опасные малярийные комары есть и на территории РФ, но их опасность минимальна. Это связано с особенностями местного климата, которые не позволяют плазмодиям, вызывающие малярию, развиваться внутри комаров. Опасность комаров для человека в РФ Инфографика URA.RU Какие существуют средства защиты от комаров Общие средства защиты Для отпугивания комаров эффективны репелленты. Это природные или синтетические химические вещества, которые отпугивают различные организмы, в том числе и комаров. Они бывают в виде кремов, спреев, лосьонов и браслетов, а также эфирных масел. Наиболее эффективными является герань, лаванда, гвоздика. Также для защиты от комаров следует избегать мест, где их может быть много. Например, это места с повышенной влажностью и лесистая местность в целом. Также будет не лишним надевать одежду с длинными рукавами. При укусе следует приложить на место покраснения лед. Можно потереть место укуса раствором соды или настойкой календулы. Средства защиты от комаров Инфографика: URA.RU Народные средства защиты от комаров Есть несколько народных способов защититься от комаров. Это можно сделать при помощи репелентов, приготовленных в домашних условиях: Герань успешно отпугивает комаров. Можно засунуть несколько бутонов гвоздики в разрезанный апельсин или лимон и разложить по комнате. Также есть и другое средство защиты — 10 бутонов гвоздики можно залить ста граммами водки и оставить на неделю, затем полученное средство необходимо залить в разбрызгиватель и использовать по назначению.

успешно отпугивает комаров. Можно засунуть несколько бутонов гвоздики в разрезанный апельсин или лимон и разложить по комнате. Также есть и другое средство защиты — 10 бутонов гвоздики можно залить ста граммами водки и оставить на неделю, затем полученное средство необходимо залить в разбрызгиватель и использовать по назначению. Нашатырный спирт также помогает от комаров. Раствором амиака можно обработать поверхности в доме. Особенно нужно акцентировать внимание на подоконники и оконные проемы.

также помогает от комаров. Раствором амиака можно обработать поверхности в доме. Особенно нужно акцентировать внимание на подоконники и оконные проемы. Лавровый лист. Его запах не любят многие насекомые. Для того чтобы отпугнуть комаров, необходимо поджечь лист и распространить тлеющий запах по всему помещению. Как обработать дачный участок от комаров? Есть несколько вариантов защиты своего дачного участка от насекомых. Первый способ наиболее простой — можно воспользоваться услугами санэпидемстанции, а также других дизинсекторов. Они могут обработать участок территории генератором холодного и горячего тумана или же уничтожить комаров при помощи ядовитого газа. Специалисты отмечают, что эти средства абсолютно безвредны для человека и домашних животных. Также можно обработать участок собственноручно. Для этого можно использовать фумигаторы и инсектициды: Фумигаторы являются популярным средством для уничтожения комаров. Они при нагревании вырабатывают химические пары, смертельные для комаров. Это простейший прибор для шоковой дезинсекции помещений парами. Он, как правило, вставляется в розетку.

являются популярным средством для уничтожения комаров. Они при нагревании вырабатывают химические пары, смертельные для комаров. Это простейший прибор для шоковой дезинсекции помещений парами. Он, как правило, вставляется в розетку. Инсектициды. Это химические препараты в виде спреев и репеллентов. Ими можно обработать дачный участок от комаров посредством распыления по всей территории, особенно в тенистых местах, густых зарослях или возле высокой травы. Кто привлекает комаров больше всего? Комары чувствуют приятный для себя запах на расстоянии 30 метров. Совокупность привлекающего для них аромата складывается из индивидуальных химических процессов в организме человека. Именно поэтому одни люди более привлекательны для комаров, чем другие. Предположительно, есть несколько факторов, привлекающие комаров: Их привлекает запах углекислого газа, выделяемого при дыхании;

Комары чаще кусают людей с первой группой крови, чем со второй;

Любители пива также привлекательны для комаров;

Черный, темно-синий и красный цвета могут быть более привлекательными для комаров. Комаров привлекают определенные запахи и цвета Инфографика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России при умеренном климате комары начинают активизироваться с мая. URA.RU рассказывает, как защититься от комаров в летний период и чем они опасны. Комары способны переносить опасные заболевания, угрожающие жизни человека. Например, малярию, лихорадку Денге, туляремию, филяриатоз и другие. Но все эти заболевания актуальны только для тропического климата. Тем не менее, уточняет она, наиболее опасные малярийные комары есть и на территории РФ, но их опасность минимальна. Это связано с особенностями местного климата, которые не позволяют плазмодиям, вызывающие малярию, развиваться внутри комаров. Для отпугивания комаров эффективны репелленты. Это природные или синтетические химические вещества, которые отпугивают различные организмы, в том числе и комаров. Они бывают в виде кремов, спреев, лосьонов и браслетов, а также эфирных масел. Наиболее эффективными является герань, лаванда, гвоздика. Также для защиты от комаров следует избегать мест, где их может быть много. Например, это места с повышенной влажностью и лесистая местность в целом. Также будет не лишним надевать одежду с длинными рукавами. При укусе следует приложить на место покраснения лед. Можно потереть место укуса раствором соды или настойкой календулы. Есть несколько народных способов защититься от комаров. Это можно сделать при помощи репелентов, приготовленных в домашних условиях: Есть несколько вариантов защиты своего дачного участка от насекомых. Первый способ наиболее простой — можно воспользоваться услугами санэпидемстанции, а также других дизинсекторов. Они могут обработать участок территории генератором холодного и горячего тумана или же уничтожить комаров при помощи ядовитого газа. Специалисты отмечают, что эти средства абсолютно безвредны для человека и домашних животных. Также можно обработать участок собственноручно. Для этого можно использовать фумигаторы и инсектициды: Комары чувствуют приятный для себя запах на расстоянии 30 метров. Совокупность привлекающего для них аромата складывается из индивидуальных химических процессов в организме человека. Именно поэтому одни люди более привлекательны для комаров, чем другие. Предположительно, есть несколько факторов, привлекающие комаров: