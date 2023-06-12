12 июня 2023
11 июня 2023

Челябинский губернатор выделил деньги активным при благоустройстве муниципалитетам

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Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер направит дополнительные средства муниципалитетам с активными жителями Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил дополнительные средства муниципалитетам, жители которых проявили активность в вопросах благоустройства. Как сообщила пресс-служба главы региона, территории получат 69 млн рублей.

«Губернатор принял решение о выделении дополнительных средств муниципалитетам, активно проголосовавшим за объекты благоустройства на 2024 год. По решению главы региона в города и районы будет направлено 69 млн рублей», — отметили в пресс-службе Текслера.

Губернатор отдельно выделил работу Агаповского, Чебаркульского районов, где вовлеченность людей была крайне высокая. В правительстве области отметили, что ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Челябинскую область в числе лучших регионов страны по активности голосования.

Голосование проводилось на интернет-платформе в период с 15 апреля по 31 мая. Активность организуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил дополнительные средства муниципалитетам, жители которых проявили активность в вопросах благоустройства. Как сообщила пресс-служба главы региона, территории получат 69 млн рублей. «Губернатор принял решение о выделении дополнительных средств муниципалитетам, активно проголосовавшим за объекты благоустройства на 2024 год. По решению главы региона в города и районы будет направлено 69 млн рублей», — отметили в пресс-службе Текслера. Губернатор отдельно выделил работу Агаповского, Чебаркульского районов, где вовлеченность людей была крайне высокая. В правительстве области отметили, что ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Челябинскую область в числе лучших регионов страны по активности голосования. Голосование проводилось на интернет-платформе в период с 15 апреля по 31 мая. Активность организуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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