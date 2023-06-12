На курганской фабрике погибли трое рабочих. Инсайд

13 июня 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Трое рабочих погибли на курганской фабрике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три сотрудника курганской птицефабрики «Боровская» погибли во время несчастного случая на смене. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сотрудникам предприятия. «На птицефабрике „Боровская“ 12 июня утром произошла трагедия, погибли три сотрудника. Первого человека затянуло в установку по измельчению продукции. Ему пытался помочь второй и третий сотрудники, которые также попали в оборудование», — уточняют источники, близкие к сотрудникам птицефабрики. Как рассказали собеседники, спасти сотрудников не удалось. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве пообещали ответить позднее. На предприятии журналистам URA.RU комментировать происшествие не стали. Предоставить информацию по телефону в компании отказались, сославшись на тайну следствия.

Три сотрудника курганской птицефабрики «Боровская» погибли во время несчастного случая на смене. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сотрудникам предприятия. «На птицефабрике „Боровская“ 12 июня утром произошла трагедия, погибли три сотрудника. Первого человека затянуло в установку по измельчению продукции. Ему пытался помочь второй и третий сотрудники, которые также попали в оборудование», — уточняют источники, близкие к сотрудникам птицефабрики. Как рассказали собеседники, спасти сотрудников не удалось. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве пообещали ответить позднее. На предприятии журналистам URA.RU комментировать происшествие не стали. Предоставить информацию по телефону в компании отказались, сославшись на тайну следствия.