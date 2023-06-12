Три сотрудника курганской птицефабрики «Боровская» погибли во время несчастного случая на смене. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сотрудникам предприятия.
«На птицефабрике „Боровская“ 12 июня утром произошла трагедия, погибли три сотрудника. Первого человека затянуло в установку по измельчению продукции. Ему пытался помочь второй и третий сотрудники, которые также попали в оборудование», — уточняют источники, близкие к сотрудникам птицефабрики. Как рассказали собеседники, спасти сотрудников не удалось.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве пообещали ответить позднее.
На предприятии журналистам URA.RU комментировать происшествие не стали. Предоставить информацию по телефону в компании отказались, сославшись на тайну следствия.
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