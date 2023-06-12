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На курганской фабрике погибли трое рабочих. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Трое рабочих погибли на курганской фабрике Фото:

Три сотрудника курганской птицефабрики «Боровская» погибли во время несчастного случая на смене. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сотрудникам предприятия.

«На птицефабрике „Боровская“ 12 июня утром произошла трагедия, погибли три сотрудника. Первого человека затянуло в установку по измельчению продукции. Ему пытался помочь второй и третий сотрудники, которые также попали в оборудование», — уточняют источники, близкие к сотрудникам птицефабрики. Как рассказали собеседники, спасти сотрудников не удалось.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве пообещали ответить позднее.

На предприятии журналистам URA.RU комментировать происшествие не стали. Предоставить информацию по телефону в компании отказались, сославшись на тайну следствия.

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Три сотрудника курганской птицефабрики «Боровская» погибли во время несчастного случая на смене. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сотрудникам предприятия. «На птицефабрике „Боровская“ 12 июня утром произошла трагедия, погибли три сотрудника. Первого человека затянуло в установку по измельчению продукции. Ему пытался помочь второй и третий сотрудники, которые также попали в оборудование», — уточняют источники, близкие к сотрудникам птицефабрики. Как рассказали собеседники, спасти сотрудников не удалось. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве пообещали ответить позднее. На предприятии журналистам URA.RU комментировать происшествие не стали. Предоставить информацию по телефону в компании отказались, сославшись на тайну следствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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