В курганском округе рабочие судятся с чиновниками из-за зарплаты

Курганские рабочие через суд добиваются выплату зарплаты за ремонт сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие работники муниципального предприятия «Рублевское» (в г. Щучье Курганской области) не могут получить зарплату за ремонт котельной и теплотрассы. Работы были выполнены еще в 2022 году. Коллектив направлял жалобы в различные инстанции, а сейчас судится за 500 тысяч рублей с администрацией Щучанского муниципального округа, рассказал URA.RU один из бывших сотрудников организации. В администрации округа заявили агентству, что обязанностей по выплате зарплаты работникам МКП у них нет.

«В сентябре — октябре 2022 года работники МКП „Рублевское“ в экстренном порядке отремонтировали 800 метров теплотрассы. Чтобы не сорвать отопительный сезон, работали без выходных и по ночам. Пока шел ремонт, директор МКП издал приказы о дополнительной оплате данных работ. Глава округа (Геннадий) Подкорытов и другие сотрудники администрации, которые бывали на месте ремонта, обещали, что работа будет оплачена. Но когда ремонт теплотрассы был закончен, должностные лица оплачивать работу отказались», — рассказал работник.

По словам собеседника, коллектив обратился в трудинспекцию, которая установила общую задолженность перед 15 работниками в 900 тысяч рублей. Судебные приказы о взыскании зарплаты, находившиеся в УФССП по Курганской области, по заявлению главы округа были отменены. Сейчас МКП «Рублевское» работу не осуществляет, но и не ликвидировано. Котельная находится у администрации города Щучье, тарифы были отменены в ноябре 2022 года. Деньги на счет компании «Рублевское» не поступают. Работники вынуждены были обратиться в суд, который частично удовлетворил иски. Однако ответчик — администрация округа — решение обжаловала.

В администрации Щучанского округа на запрос URA.RU ответили, что работники МКП «Рублевское» не состояли в штате администрации Щучанского округа и обязанности по выплате заработной платы у округа нет. Корреспондент URA.RU связался с директором компании «Рублевское». На момент публикации, ответ получить не удалось.