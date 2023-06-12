В курганском отделении ЕР определились с кандидатом в облдуму

Курганский бизнесмен Черняк стал победителем предварительного голосования ЕР

«Единая Россия» выдвинет в Курганскую облдуму бизнесмена Александра Черняка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На довыборы в Курганскую областную думу партия «Единая Россия» выдвинет бизнесмена Александра Черняка. Он стал победителем предварительного голосования, сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Черняк стал победителем предварительного голосования. Он набрал 74,6% голосов. Голосование проходило с 5 по 11 июня», — говорится в сообщении «Единой России». За сотрудника компании «Бурлак» Сергея Кобеца проголосовали 14,3% избирателей. Предприниматель Никита Плотников в ходе предварительного голосования получил 11,1%.

В партии уточнили, что Черняк будет выдвинут от партии на дополнительные выборы депутатов облдумы по одномандатному избирательному округу №10. В него входят Щучанский, Альменевский и Сафакулевский округа.

Ранее URA.RU писало, что довыборы состоятся 10 сентября. Их проводят на освободившееся место из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного. Свои полномочия он сложил из-за загруженности на основной работе.