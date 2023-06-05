05 июня 2023

Курганские депутаты срочно собрались из-за новых выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, облдума, чиновники, мониторы в зале правительства, заседание, собрание, депутаты
Довыборы в Курганской области пройдут в сентябре 2023 года Фото:

Депутаты Курганской областной думы 6 июня собрались на внеочередное заседание, чтобы назначить дату довыборов. Они пройдут 10 сентября, передает корреспондент URA.RU.

«Выборы депутатов будут проходить 10 сентября», — озвучил во время заседания первый заместитель председателя облдумы Владимир Сажин. Выбирать будут жители Сафакулевского, Альменевского и Щучанского округов. Выборы будут проходить в течение одного дня.

Ранее URA.RU писало, что довыборы в облдуму проводят на освободившееся из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного. Свои полномочия он сложил из-за загруженности на основной работе. От «Единой России» на его место хотят претендовать гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк, сотрудник предприятия «Бурлак» Сергей Кобец и гендиректор ООО «РостПром» Никита Плотников. Другие партии также готовят своих кандидатов. В числе вероятных кандидатов называют представителя партии «Коммунисты России», депутата гордумы Якова Сидорова. ЛДПР планируют найти кандидата среди жителей округа, где будут проходить выборы.

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Депутаты Курганской областной думы 6 июня собрались на внеочередное заседание, чтобы назначить дату довыборов. Они пройдут 10 сентября, передает корреспондент URA.RU. «Выборы депутатов будут проходить 10 сентября», — озвучил во время заседания первый заместитель председателя облдумы Владимир Сажин. Выбирать будут жители Сафакулевского, Альменевского и Щучанского округов. Выборы будут проходить в течение одного дня. Ранее URA.RU писало, что довыборы в облдуму проводят на освободившееся из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного. Свои полномочия он сложил из-за загруженности на основной работе. От «Единой России» на его место хотят претендовать гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк, сотрудник предприятия «Бурлак» Сергей Кобец и гендиректор ООО «РостПром» Никита Плотников. Другие партии также готовят своих кандидатов. В числе вероятных кандидатов называют представителя партии «Коммунисты России», депутата гордумы Якова Сидорова. ЛДПР планируют найти кандидата среди жителей округа, где будут проходить выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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