Bloomberg: Турция не пустит Швецию в НАТО после первых переговоров

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НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, флаг, швеция, stock
Турция вряд ли позволит Швеции вступить в НАТО, написали в Bloomberg Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Турция, с большей вероятностью, не одобрит вступление Швеции в НАТО на первых переговорах, которые состоятся 14 июня в Анкаре. После того, как в Стокгольме демонстранты сожгли Коран около турецкого посольства, Анкару не остановит даже недавно принятый в Швеции антитеррористический закон, передает Bloomberg.

«Турция вряд ли даст понять, что готова одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, когда обе стороны встретятся на этой неделе», — написали в издании. В материале указали что даже недавний антитеррористический закон, принятый Стокгольмом, убедит турецкую сторону в том, Швеция эффективно справляется с радикалами.

Ранее стало известно о сожжении Корана ультраправым политиком Расмусом Палуданом в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки Анкары при вступлении в НАТО, напоминает телеканал 360. Тогда на шведской территории был принят антитеррористический закон, чтобы урегулировать отношения с турецкой стороной. Однако общественность в стране осталась недовольна новым законом, передает «Федеральное агентство новостей». Позже в администрации Эрдогана сообщили, что 14 июня в Анкаре пройдет встреча делегаций из Турции, Швеции и Финляндии.

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Турция, с большей вероятностью, не одобрит вступление Швеции в НАТО на первых переговорах, которые состоятся 14 июня в Анкаре. После того, как в Стокгольме демонстранты сожгли Коран около турецкого посольства, Анкару не остановит даже недавно принятый в Швеции антитеррористический закон, передает Bloomberg. «Турция вряд ли даст понять, что готова одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, когда обе стороны встретятся на этой неделе», — написали в издании. В материале указали что даже недавний антитеррористический закон, принятый Стокгольмом, убедит турецкую сторону в том, Швеция эффективно справляется с радикалами. Ранее стало известно о сожжении Корана ультраправым политиком Расмусом Палуданом в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки Анкары при вступлении в НАТО, напоминает телеканал 360. Тогда на шведской территории был принят антитеррористический закон, чтобы урегулировать отношения с турецкой стороной. Однако общественность в стране осталась недовольна новым законом, передает «Федеральное агентство новостей». Позже в администрации Эрдогана сообщили, что 14 июня в Анкаре пройдет встреча делегаций из Турции, Швеции и Финляндии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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