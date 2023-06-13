Bloomberg: Турция не пустит Швецию в НАТО после первых переговоров

13 июня 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Турция вряд ли позволит Швеции вступить в НАТО, написали в Bloomberg Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Турция, с большей вероятностью, не одобрит вступление Швеции в НАТО на первых переговорах, которые состоятся 14 июня в Анкаре. После того, как в Стокгольме демонстранты сожгли Коран около турецкого посольства, Анкару не остановит даже недавно принятый в Швеции антитеррористический закон, передает Bloomberg. «Турция вряд ли даст понять, что готова одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, когда обе стороны встретятся на этой неделе», — написали в издании . В материале указали что даже недавний антитеррористический закон, принятый Стокгольмом, убедит турецкую сторону в том, Швеция эффективно справляется с радикалами. Ранее стало известно о сожжении Корана ультраправым политиком Расмусом Палуданом в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки Анкары при вступлении в НАТО, напоминает телеканал 360. Тогда на шведской территории был принят антитеррористический закон, чтобы урегулировать отношения с турецкой стороной. Однако общественность в стране осталась недовольна новым законом, передает «Федеральное агентство новостей». Позже в администрации Эрдогана сообщили, что 14 июня в Анкаре пройдет встреча делегаций из Турции, Швеции и Финляндии.

Турция, с большей вероятностью, не одобрит вступление Швеции в НАТО на первых переговорах, которые состоятся 14 июня в Анкаре. После того, как в Стокгольме демонстранты сожгли Коран около турецкого посольства, Анкару не остановит даже недавно принятый в Швеции антитеррористический закон, передает Bloomberg. «Турция вряд ли даст понять, что готова одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, когда обе стороны встретятся на этой неделе», — написали в издании. В материале указали что даже недавний антитеррористический закон, принятый Стокгольмом, убедит турецкую сторону в том, Швеция эффективно справляется с радикалами. Ранее стало известно о сожжении Корана ультраправым политиком Расмусом Палуданом в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки Анкары при вступлении в НАТО, напоминает телеканал 360. Тогда на шведской территории был принят антитеррористический закон, чтобы урегулировать отношения с турецкой стороной. Однако общественность в стране осталась недовольна новым законом, передает «Федеральное агентство новостей». Позже в администрации Эрдогана сообщили, что 14 июня в Анкаре пройдет встреча делегаций из Турции, Швеции и Финляндии.