12 июня 2023

Кузнецам в Свердловской области готовы платить по 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на ЧКПЗ у Валерия Гартунга. Челябинск, станок, металл, кузница, молот, кузнец, предприятие, рабочий, сталь, металлург, кузня, проивзодство
Чтобы претендовать на заработок в 300 тысяч рублей, специалист по кузнечному делу должен иметь опыт работы не менее одного года Фото:

Одна из самых высоких заработных плат в Свердловской области доступна кузнецам в Верхней Салде. Специалистам с опытом работы не менее одного года готовы выплачивать до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

«Зарплата от 280 тысяч до 300 тысяч рублей за вахту доступна кузнецам в Верхней Салде. Кандидат должен иметь опыт работы от одного года. В список самых высокооплачиваемых вакансий также вошли ведущий программист 1С с зарплатой от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в Екатеринбурге и начальник строительного участка с заработной платой от 170 тысяч рублей в Качканаре», — сказано в сообщении.

Стоматологу-ортопеду в Невьянске готовы платить от 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Закрывает рейтинг высокооплачиваемых вакансий — механики в сервисном центре Екатеринбурга. Работодатели предлагают таким специалистам зарплату от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что зарплату от 100 тысяч рублей в Свердловской области чаще всего предлагают компании из отрасли строительства, металлургии, сферы услуг, бизнеса и IT-компании. Также свыше 100 тысяч рублей зарабатывают менеджеры по продажам и работе с клиентами.

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Одна из самых высоких заработных плат в Свердловской области доступна кузнецам в Верхней Салде. Специалистам с опытом работы не менее одного года готовы выплачивать до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Зарплата от 280 тысяч до 300 тысяч рублей за вахту доступна кузнецам в Верхней Салде. Кандидат должен иметь опыт работы от одного года. В список самых высокооплачиваемых вакансий также вошли ведущий программист 1С с зарплатой от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в Екатеринбурге и начальник строительного участка с заработной платой от 170 тысяч рублей в Качканаре», — сказано в сообщении. Стоматологу-ортопеду в Невьянске готовы платить от 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Закрывает рейтинг высокооплачиваемых вакансий — механики в сервисном центре Екатеринбурга. Работодатели предлагают таким специалистам зарплату от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что зарплату от 100 тысяч рублей в Свердловской области чаще всего предлагают компании из отрасли строительства, металлургии, сферы услуг, бизнеса и IT-компании. Также свыше 100 тысяч рублей зарабатывают менеджеры по продажам и работе с клиентами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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