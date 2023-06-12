Кузнецам в Свердловской области готовы платить по 300 тысяч рублей

13 июня 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Чтобы претендовать на заработок в 300 тысяч рублей, специалист по кузнечному делу должен иметь опыт работы не менее одного года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одна из самых высоких заработных плат в Свердловской области доступна кузнецам в Верхней Салде. Специалистам с опытом работы не менее одного года готовы выплачивать до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Зарплата от 280 тысяч до 300 тысяч рублей за вахту доступна кузнецам в Верхней Салде. Кандидат должен иметь опыт работы от одного года. В список самых высокооплачиваемых вакансий также вошли ведущий программист 1С с зарплатой от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в Екатеринбурге и начальник строительного участка с заработной платой от 170 тысяч рублей в Качканаре», — сказано в сообщении. Стоматологу-ортопеду в Невьянске готовы платить от 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Закрывает рейтинг высокооплачиваемых вакансий — механики в сервисном центре Екатеринбурга. Работодатели предлагают таким специалистам зарплату от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что зарплату от 100 тысяч рублей в Свердловской области чаще всего предлагают компании из отрасли строительства, металлургии, сферы услуг, бизнеса и IT-компании. Также свыше 100 тысяч рублей зарабатывают менеджеры по продажам и работе с клиентами.

Одна из самых высоких заработных плат в Свердловской области доступна кузнецам в Верхней Салде. Специалистам с опытом работы не менее одного года готовы выплачивать до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Зарплата от 280 тысяч до 300 тысяч рублей за вахту доступна кузнецам в Верхней Салде. Кандидат должен иметь опыт работы от одного года. В список самых высокооплачиваемых вакансий также вошли ведущий программист 1С с зарплатой от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в Екатеринбурге и начальник строительного участка с заработной платой от 170 тысяч рублей в Качканаре», — сказано в сообщении. Стоматологу-ортопеду в Невьянске готовы платить от 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Закрывает рейтинг высокооплачиваемых вакансий — механики в сервисном центре Екатеринбурга. Работодатели предлагают таким специалистам зарплату от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что зарплату от 100 тысяч рублей в Свердловской области чаще всего предлагают компании из отрасли строительства, металлургии, сферы услуг, бизнеса и IT-компании. Также свыше 100 тысяч рублей зарабатывают менеджеры по продажам и работе с клиентами.