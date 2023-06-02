Свердловчанам раскрыли самые высокооплачиваемые профессии

HeadHunter: свердловским менеджерам и разнорабочим готовы платить 100 тысяч рублей

03 июня 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Менеджеры, айтишники и промышленные рабочие в Свердловской области получают свыше 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплату от 100 тысяч рублей в Свердловской области чаще всего предлагают компании из отрасли строительства и недвижимости, металлургии, сферы услуг и бизнеса, IT-компании, а также автомобильного бизнеса. Работодатели также готовы платить свыше 100 тысяч рублей менеджерам по продажам и работе с клиентами, рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «В Свердловской области зарплату от 100 тысяч рублей предлагают компании из сферы строительства и недвижимости (12% вакансий), услуг для бизнеса (7%), металлургии (7%), автомобильного бизнеса (7%) и IT-компании (6%). Среди других специалистов, которым также готовы платить свыше 100 тысяч рублей, можно выделить менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также водителей, токарей и разнорабочих», — говорится в сообщении. По данным hh.ru, в Свердловской области открыто почти 48 тысяч вакансий, 20% из них предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Средний диапазон предлагаемых зарплат по региону составляет от 40 230 рублей до 86 207 рублей. Ранее треть свердловчан пожаловались на снижение зарплат. Также жителям региона раскрыли, кому готовы платить свыше 200 тысяч рублей в месяц.

Зарплату от 100 тысяч рублей в Свердловской области чаще всего предлагают компании из отрасли строительства и недвижимости, металлургии, сферы услуг и бизнеса, IT-компании, а также автомобильного бизнеса. Работодатели также готовы платить свыше 100 тысяч рублей менеджерам по продажам и работе с клиентами, рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «В Свердловской области зарплату от 100 тысяч рублей предлагают компании из сферы строительства и недвижимости (12% вакансий), услуг для бизнеса (7%), металлургии (7%), автомобильного бизнеса (7%) и IT-компании (6%). Среди других специалистов, которым также готовы платить свыше 100 тысяч рублей, можно выделить менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также водителей, токарей и разнорабочих», — говорится в сообщении. По данным hh.ru, в Свердловской области открыто почти 48 тысяч вакансий, 20% из них предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Средний диапазон предлагаемых зарплат по региону составляет от 40 230 рублей до 86 207 рублей. Ранее треть свердловчан пожаловались на снижение зарплат. Также жителям региона раскрыли, кому готовы платить свыше 200 тысяч рублей в месяц.