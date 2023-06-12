12 июня 2023
11 июня 2023

В Курганской области из-за массовой гибели рабочих пройдут проверки на предприятиях

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Проверки проведут представители прокуратуры Фото:

В Курганской области прокуратура проверит предприятия, использующие аммиак. Ранее из-за высокой концентрации токсичных газов погибли трое рабочих. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«В связи с произошедшей трагедией прокурор области Андрей Назаров поручил организовать проверки соблюдения требований безопасности труда на производствах, использующих аммиак для переработки продукции. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — указано в сообщении.

По данным прокуратуры, на предприятии в Кетовском округе при проведении ремонта оборудования, предназначенного для утилизации отходов мясного производства, погибли трое рабочих. Предварительной причиной смерти следствие назвало высокую концентрацию токсичных газов в помещении. Сотрудники СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, из-за которого по неосторожности погибли люди. По данным источников URA.RU, трагедия произошла на птицефабрике «Боровская».

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В Курганской области прокуратура проверит предприятия, использующие аммиак. Ранее из-за высокой концентрации токсичных газов погибли трое рабочих. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «В связи с произошедшей трагедией прокурор области Андрей Назаров поручил организовать проверки соблюдения требований безопасности труда на производствах, использующих аммиак для переработки продукции. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, на предприятии в Кетовском округе при проведении ремонта оборудования, предназначенного для утилизации отходов мясного производства, погибли трое рабочих. Предварительной причиной смерти следствие назвало высокую концентрацию токсичных газов в помещении. Сотрудники СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, из-за которого по неосторожности погибли люди. По данным источников URA.RU, трагедия произошла на птицефабрике «Боровская».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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