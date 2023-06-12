В Курганской области из-за массовой гибели рабочих пройдут проверки на предприятиях

Проверки проведут представители прокуратуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской области прокуратура проверит предприятия, использующие аммиак. Ранее из-за высокой концентрации токсичных газов погибли трое рабочих. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«В связи с произошедшей трагедией прокурор области Андрей Назаров поручил организовать проверки соблюдения требований безопасности труда на производствах, использующих аммиак для переработки продукции. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — указано в сообщении.

По данным прокуратуры, на предприятии в Кетовском округе при проведении ремонта оборудования, предназначенного для утилизации отходов мясного производства, погибли трое рабочих. Предварительной причиной смерти следствие назвало высокую концентрацию токсичных газов в помещении. Сотрудники СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, из-за которого по неосторожности погибли люди. По данным источников URA.RU, трагедия произошла на птицефабрике «Боровская».