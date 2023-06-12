Торгово-промышленная палата Тюмени принимает в свои ряды убыточные компании

Три новых участника торгово-промышленной структуры имеют риски банкротства, задержки платежей и отрицательную рентабельность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В состав торгово-промышленной палаты Тюменской области вошли несколько фирм, имеющих финансовые трудности, долги и высокие риски банкротства. Такие данные показывает анализ списка новых членов ТПП области, опубликованного на официальном портале структуры.

«ООО „Тюмень Ротанг“ имеет 100% риска задержки платежей и показывает отрицательную рентабельность — минус 100%. Так же эта компания в данный момент не кредитуется и не имеет доходов», — сообщает информационная система СБИС.

Еще одна компания, вошедшая в состав ТПП области, ООО «Крепыж-Урал», второй год теряет доходность и рентабельность, сообщает СБИС. По прогнозам финансовых структур, в 2023 году убытки компании составят порядка 200 тысяч рублей. В тяжелом финансовом состоянии по данным СБИС и еще один новый участник торгово-промышленной палаты, ООО «Тюменьспецтех». У этой фирмы высокие риски банкротства, отрицательная рентабельность и недостаточно средств, чтобы рассчитаться с текущими долгами.

URA.RU направило руководителю торгово-промышленной палаты Тюменской области письменный запрос с просьбой объяснить, для чего к структуре присоединяют финансово рискованные предприятия. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о финансовых трудностях тюменского молочного гиганта.