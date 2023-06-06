Тюменцы рискуют остаться без любимой марки молочных продуктов. Скрин

Любимый тюменцами нижнетавдинский молочный завод не способен вернуть 5,2 млн текущих долгов

07 июня 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Производитель марки «Нижняя Тавда», принадлежащий холдингу ARSIB, может потерять независимость из-за долгов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нижнетавдинский молочный завод, который входит в сельскохозяйственный дивизион ARSIB, вслед за другими компаниями холдинга столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. О проблемах у производителя любимой в Тюменской области молочной продукции сообщает сервис СБИС. «Нижнетавдинский молочный завод работает с 2019 года, в настоящий момент его стоимость ушла в минус на 6,7 млн рублей. Единственным сотрудником компании является ее директор, в течение последних трех лет завод показывает отрицательную прибыль», — сообщает СБИС. Среди рисков компании в СБИС указан дефицит средств: на погашение текущих долгов заводу не хватает 5,2 млн рублей. Кроме того, имеется стопроцентный риск задержки платежей, а обязательства в балансе производителя любимой в Тюмени молочной продукции составляют 654,8%. URA.RU направило руководству нижнетавдинского молочного завода запрос с просьбой прокомментировать финансовое состояние компании. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах еще одного завода в составе ARSIB — трудности возникли у известного в Тюменской области производителя колбас и мясной продукции.

Нижнетавдинский молочный завод, который входит в сельскохозяйственный дивизион ARSIB, вслед за другими компаниями холдинга столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. О проблемах у производителя любимой в Тюменской области молочной продукции сообщает сервис СБИС. «Нижнетавдинский молочный завод работает с 2019 года, в настоящий момент его стоимость ушла в минус на 6,7 млн рублей. Единственным сотрудником компании является ее директор, в течение последних трех лет завод показывает отрицательную прибыль», — сообщает СБИС. Среди рисков компании в СБИС указан дефицит средств: на погашение текущих долгов заводу не хватает 5,2 млн рублей. Кроме того, имеется стопроцентный риск задержки платежей, а обязательства в балансе производителя любимой в Тюмени молочной продукции составляют 654,8%. URA.RU направило руководству нижнетавдинского молочного завода запрос с просьбой прокомментировать финансовое состояние компании. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах еще одного завода в составе ARSIB — трудности возникли у известного в Тюменской области производителя колбас и мясной продукции.