06 июня 2023

Тюменцы рискуют остаться без любимой марки молочных продуктов. Скрин

Любимый тюменцами нижнетавдинский молочный завод не способен вернуть 5,2 млн текущих долгов
© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет "Ашан" во время пандемии. Тюмень, покупатель, молочная продукция, продуктовая корзина, выбор продуктов
Производитель марки «Нижняя Тавда», принадлежащий холдингу ARSIB, может потерять независимость из-за долгов Фото:

Нижнетавдинский молочный завод, который входит в сельскохозяйственный дивизион ARSIB, вслед за другими компаниями холдинга столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. О проблемах у производителя любимой в Тюменской области молочной продукции сообщает сервис СБИС.

«Нижнетавдинский молочный завод работает с 2019 года, в настоящий момент его стоимость ушла в минус на 6,7 млн рублей. Единственным сотрудником компании является ее директор, в течение последних трех лет завод показывает отрицательную прибыль», — сообщает СБИС.

Среди рисков компании в СБИС указан дефицит средств: на погашение текущих долгов заводу не хватает 5,2 млн рублей. Кроме того, имеется стопроцентный риск задержки платежей, а обязательства в балансе производителя любимой в Тюмени молочной продукции составляют 654,8%.

URA.RU направило руководству нижнетавдинского молочного завода запрос с просьбой прокомментировать финансовое состояние компании. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах еще одного завода в составе ARSIB — трудности возникли у известного в Тюменской области производителя колбас и мясной продукции.

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Нижнетавдинский молочный завод, который входит в сельскохозяйственный дивизион ARSIB, вслед за другими компаниями холдинга столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. О проблемах у производителя любимой в Тюменской области молочной продукции сообщает сервис СБИС. «Нижнетавдинский молочный завод работает с 2019 года, в настоящий момент его стоимость ушла в минус на 6,7 млн рублей. Единственным сотрудником компании является ее директор, в течение последних трех лет завод показывает отрицательную прибыль», — сообщает СБИС. Среди рисков компании в СБИС указан дефицит средств: на погашение текущих долгов заводу не хватает 5,2 млн рублей. Кроме того, имеется стопроцентный риск задержки платежей, а обязательства в балансе производителя любимой в Тюмени молочной продукции составляют 654,8%. URA.RU направило руководству нижнетавдинского молочного завода запрос с просьбой прокомментировать финансовое состояние компании. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах еще одного завода в составе ARSIB — трудности возникли у известного в Тюменской области производителя колбас и мясной продукции.
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