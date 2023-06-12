12 июня 2023
11 июня 2023

Тюменцы получили дополнительный рейс для полетов за границу

Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Тюмени в Азербайджан
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, азербайджан, баку, центр гейдара алиева
Вылететь в Баку теперь можно по средам и пятницам Фото:

Улететь прямым рейсом в Баку (Азербайджан) жители Тюмени смогут дважды в неделю. О расширении полетной программы сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

«С июня мы увеличиваем число рейсов в Баку из Тюмени. Летим по средам и пятницам», — говорится в сообщении пресс-службы «ЮТэйр».

Вылеты из Тюмени происходят в 18:00 по средам, и в 19:10 по пятницам. Из Баку самолеты отправляются в столицу Тюменской области в 11:35 и 22:45 соответственно. Цены на билеты — от 25 000 рублей в одну сторону.

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Улететь прямым рейсом в Баку (Азербайджан) жители Тюмени смогут дважды в неделю. О расширении полетной программы сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair. «С июня мы увеличиваем число рейсов в Баку из Тюмени. Летим по средам и пятницам», — говорится в сообщении пресс-службы «ЮТэйр». Вылеты из Тюмени происходят в 18:00 по средам, и в 19:10 по пятницам. Из Баку самолеты отправляются в столицу Тюменской области в 11:35 и 22:45 соответственно. Цены на билеты — от 25 000 рублей в одну сторону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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