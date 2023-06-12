Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успевают попадать по боевым машинам десанта БМД-4М, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод» для фронта. Об этом сообщил командир одной из бронегрупп из зоны спецоперации, оценивая быстроту и маневренность техники.
«Увидеть-то противник нас может, но попасть им по БМД-4М трудно. Потому что машина быстрая и маневренная. Мы всегда успеваем уехать», — сказал командир бронегруппы. Видео с его интервью опубликовано в группе «Специальная Военная Операция (СВО) РФ» в соцсети «ВКонтакте».
Военный с позывным «Молаг» также отметил высокую маневренность и скорость БМД-4М. «Коробка полуавтомат. Машина очень проста в управлении. Клиренс (дорожный просвет — прим. URA.RU) хороший. Проходимость хорошая по грязи», — сказал боец. Водитель-механик бронегруппы добавил, что быстро передвигаться на машине получается благодаря тому, что скорости переключаются без сцепления.
Ранее URA.RU писало, что боевые машины десанта, которые производят на «Курганмашзаводе», проверили в зоне боевых действий. Десантники на БМД-4М уничтожили на фронте наблюдательный пункт ВСУ, заявлял боец с позывным «Молот».
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