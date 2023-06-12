12 июня 2023
11 июня 2023

Житель Тюмени погиб после укуса клеща

В Тюмени зарегистрирован первый в 2023 году смертельный случай от клещевого энцефалита
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Мужчина умер, заразившись энцефалитом от клеща Фото:

Житель Тюменской области умер от заражения энцефалитом после укуса клеща. Об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

«Пятеро жителей Тюменской области в 2023 году заболели клещевым энцефалитом. Один из случаев, к сожалению, закончился летально. Клещи у нас в регионе жили, живут и будут жить, поэтому прививаться нужно обязательно», — рассказала Шарухо в эфире программы «Час Тюмени» на радио «Вести FM».

Она также добавила, что в трети отправляемых на исследования клещей обнаруживают и боррелиоз. Болезнью Лайма в 2023 году заболели уже 16 жителей региона.

Как ранее писало URA.RU, по итогам 2022 года в области после укусов клещей скончались четверо человек. Все они подхватили энцефалит.

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Житель Тюменской области умер от заражения энцефалитом после укуса клеща. Об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. «Пятеро жителей Тюменской области в 2023 году заболели клещевым энцефалитом. Один из случаев, к сожалению, закончился летально. Клещи у нас в регионе жили, живут и будут жить, поэтому прививаться нужно обязательно», — рассказала Шарухо в эфире программы «Час Тюмени» на радио «Вести FM». Она также добавила, что в трети отправляемых на исследования клещей обнаруживают и боррелиоз. Болезнью Лайма в 2023 году заболели уже 16 жителей региона. Как ранее писало URA.RU, по итогам 2022 года в области после укусов клещей скончались четверо человек. Все они подхватили энцефалит.
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