Житель Тюмени погиб после укуса клеща

В Тюмени зарегистрирован первый в 2023 году смертельный случай от клещевого энцефалита

Мужчина умер, заразившись энцефалитом от клеща Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюменской области умер от заражения энцефалитом после укуса клеща. Об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

«Пятеро жителей Тюменской области в 2023 году заболели клещевым энцефалитом. Один из случаев, к сожалению, закончился летально. Клещи у нас в регионе жили, живут и будут жить, поэтому прививаться нужно обязательно», — рассказала Шарухо в эфире программы «Час Тюмени» на радио «Вести FM».

Она также добавила, что в трети отправляемых на исследования клещей обнаруживают и боррелиоз. Болезнью Лайма в 2023 году заболели уже 16 жителей региона.

Как ранее писало URA.RU, по итогам 2022 года в области после укусов клещей скончались четверо человек. Все они подхватили энцефалит.