Глава СКР Бастрыкин проверит обращение родителей Миши Бахтина из Екатеринбурга, страдающего СМА

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин поручил провести проверку Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение родителей Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА). Ранее они обратились к главе СКР и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, чтобы те разобрались, почему ребенку отказываются ставить уколы.

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ситуации и мерах, принимаемых для восстановления прав ребенка», — сообщает пресс-служба СКР. Проверка стала реакцией на обращение родителей Миши Бахтина, где они сообщают ребенок, страдающий СМА, на протяжении года не может получить лекарственные препараты, а решение суда в отношении свердловского Минздрава, который должен обеспечивать малыша лекарством, не исполняется.

Миша Бахтин нуждается в инъекции «Спинразы», которая стоит 160 млн рублей. У него диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа — болезнь, при которой постепенно атрофируются мышцы. После первых четырех доз мальчику стало лучше.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение родителей Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА). Ранее они обратились к главе СКР и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, чтобы те разобрались, почему ребенку отказываются ставить уколы. «Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ситуации и мерах, принимаемых для восстановления прав ребенка», — сообщает пресс-служба СКР. Проверка стала реакцией на обращение родителей Миши Бахтина, где они сообщают ребенок, страдающий СМА, на протяжении года не может получить лекарственные препараты, а решение суда в отношении свердловского Минздрава, который должен обеспечивать малыша лекарством, не исполняется. Миша Бахтин нуждается в инъекции «Спинразы», которая стоит 160 млн рублей. У него диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа — болезнь, при которой постепенно атрофируются мышцы. После первых четырех доз мальчику стало лучше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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