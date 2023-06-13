Глава СКР Бастрыкин проверит обращение родителей Миши Бахтина из Екатеринбурга, страдающего СМА

13 июня 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение родителей Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА). Ранее они обратились к главе СКР и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, чтобы те разобрались, почему ребенку отказываются ставить уколы. «Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ситуации и мерах, принимаемых для восстановления прав ребенка», — сообщает пресс-служба СКР. Проверка стала реакцией на обращение родителей Миши Бахтина, где они сообщают ребенок, страдающий СМА, на протяжении года не может получить лекарственные препараты, а решение суда в отношении свердловского Минздрава, который должен обеспечивать малыша лекарством, не исполняется. Миша Бахтин нуждается в инъекции «Спинразы», которая стоит 160 млн рублей. У него диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа — болезнь, при которой постепенно атрофируются мышцы. После первых четырех доз мальчику стало лучше.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение родителей Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА). Ранее они обратились к главе СКР и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, чтобы те разобрались, почему ребенку отказываются ставить уколы. «Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ситуации и мерах, принимаемых для восстановления прав ребенка», — сообщает пресс-служба СКР. Проверка стала реакцией на обращение родителей Миши Бахтина, где они сообщают ребенок, страдающий СМА, на протяжении года не может получить лекарственные препараты, а решение суда в отношении свердловского Минздрава, который должен обеспечивать малыша лекарством, не исполняется. Миша Бахтин нуждается в инъекции «Спинразы», которая стоит 160 млн рублей. У него диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа — болезнь, при которой постепенно атрофируются мышцы. После первых четырех доз мальчику стало лучше.