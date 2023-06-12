12 июня 2023

На тюменских заправках ввели новые правила оплаты для водителей

Часть заправок сети «Газпромнефть» в Тюмени переходят на постоплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, газпромнефть, азс, заправка автомобиля
Заправляться с постоплатой можно как самостоятельно, так и при помощи заправщика Фото:

В Тюмени часть заправок, входящих в сеть АЗС компании «Газпромнефть», переходят на систему постоплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«АЗС „Газпромнефть“ в Тюмени переходят на систему постоплаты. То есть клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку», — рассказали URA.RU в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».

По словам представителей компании, подобное новшество позволит ускорить процесс заправки. Удобнее всего будет тем автомобилистам, которые предпочитают заливать полный бак.

«На постоплатных АЗС можно заправляться с помощью заправщика или самостоятельно. Для самостоятельной заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак и нажать рычаг — топливо зальется до отсечки. При заправке на определенную сумму или литраж водителю необходимо остановить заправку на нужной сумме или количестве, отжав рычаг», — рассказали в компании.

Постоплата введена в ряде заправок на территории Тюмени. Их адреса:

  • ул. Щербакова 113/1;
  • ул. Щербакова 221;
  • автодорога Р-404, 12-й км справа;
  • Салаирский тракт 7-й км с. 1;
  • ул.Барнаульская 83;
  • ул.Авторемонтная 15;
  • ул.Олега Антонова 18;
  • Червишевский тракт, 5-й км справа;
  • ул.Таллинская 73;
  • ул.Дамбовская 49;
  • ул.Старый Тобольский тракт, 2-й км, строение 2;
  • ул.Старый Тобольский тракт, 1-й км слева (внутренняя сторона);
  • ул.Старый Тобольский тракт, 1-й км справа (внешняя сторона).

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В Тюмени часть заправок, входящих в сеть АЗС компании «Газпромнефть», переходят на систему постоплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании. «АЗС „Газпромнефть“ в Тюмени переходят на систему постоплаты. То есть клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку», — рассказали URA.RU в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть». По словам представителей компании, подобное новшество позволит ускорить процесс заправки. Удобнее всего будет тем автомобилистам, которые предпочитают заливать полный бак. «На постоплатных АЗС можно заправляться с помощью заправщика или самостоятельно. Для самостоятельной заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак и нажать рычаг — топливо зальется до отсечки. При заправке на определенную сумму или литраж водителю необходимо остановить заправку на нужной сумме или количестве, отжав рычаг», — рассказали в компании. Постоплата введена в ряде заправок на территории Тюмени. Их адреса:
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