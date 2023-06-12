На тюменских заправках ввели новые правила оплаты для водителей

Часть заправок сети «Газпромнефть» в Тюмени переходят на постоплату

13 июня 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Заправляться с постоплатой можно как самостоятельно, так и при помощи заправщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени часть заправок, входящих в сеть АЗС компании «Газпромнефть», переходят на систему постоплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании. «АЗС „Газпромнефть“ в Тюмени переходят на систему постоплаты. То есть клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку», — рассказали URA.RU в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть». По словам представителей компании, подобное новшество позволит ускорить процесс заправки. Удобнее всего будет тем автомобилистам, которые предпочитают заливать полный бак. «На постоплатных АЗС можно заправляться с помощью заправщика или самостоятельно. Для самостоятельной заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак и нажать рычаг — топливо зальется до отсечки. При заправке на определенную сумму или литраж водителю необходимо остановить заправку на нужной сумме или количестве, отжав рычаг», — рассказали в компании. Постоплата введена в ряде заправок на территории Тюмени. Их адреса: ул. Щербакова 113/1;

ул. Щербакова 221;

автодорога Р-404, 12-й км справа;

Салаирский тракт 7-й км с. 1;

ул.Барнаульская 83;

ул.Авторемонтная 15;

ул.Олега Антонова 18;

Червишевский тракт, 5-й км справа;

ул.Таллинская 73;

ул.Дамбовская 49;

ул.Старый Тобольский тракт, 2-й км, строение 2;

ул.Старый Тобольский тракт, 1-й км слева (внутренняя сторона);

ул.Старый Тобольский тракт, 1-й км справа (внешняя сторона).

В Тюмени часть заправок, входящих в сеть АЗС компании «Газпромнефть», переходят на систему постоплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании. «АЗС „Газпромнефть“ в Тюмени переходят на систему постоплаты. То есть клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку», — рассказали URA.RU в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть». По словам представителей компании, подобное новшество позволит ускорить процесс заправки. Удобнее всего будет тем автомобилистам, которые предпочитают заливать полный бак. «На постоплатных АЗС можно заправляться с помощью заправщика или самостоятельно. Для самостоятельной заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак и нажать рычаг — топливо зальется до отсечки. При заправке на определенную сумму или литраж водителю необходимо остановить заправку на нужной сумме или количестве, отжав рычаг», — рассказали в компании. Постоплата введена в ряде заправок на территории Тюмени. Их адреса: