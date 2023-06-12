На тюменских заправках ввели новые правила оплаты для водителей

В Тюмени часть заправок, входящих в сеть АЗС компании «Газпромнефть», переходят на систему постоплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«АЗС „Газпромнефть“ в Тюмени переходят на систему постоплаты. То есть клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку», — рассказали URA.RU в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».
По словам представителей компании, подобное новшество позволит ускорить процесс заправки. Удобнее всего будет тем автомобилистам, которые предпочитают заливать полный бак.
«На постоплатных АЗС можно заправляться с помощью заправщика или самостоятельно. Для самостоятельной заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак и нажать рычаг — топливо зальется до отсечки. При заправке на определенную сумму или литраж водителю необходимо остановить заправку на нужной сумме или количестве, отжав рычаг», — рассказали в компании.
Постоплата введена в ряде заправок на территории Тюмени. Их адреса:
- ул. Щербакова 113/1;
- ул. Щербакова 221;
- автодорога Р-404, 12-й км справа;
- Салаирский тракт 7-й км с. 1;
- ул.Барнаульская 83;
- ул.Авторемонтная 15;
- ул.Олега Антонова 18;
- Червишевский тракт, 5-й км справа;
- ул.Таллинская 73;
- ул.Дамбовская 49;
- ул.Старый Тобольский тракт, 2-й км, строение 2;
- ул.Старый Тобольский тракт, 1-й км слева (внутренняя сторона);
- ул.Старый Тобольский тракт, 1-й км справа (внешняя сторона).
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