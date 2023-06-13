ФСБ поймала свердловчанина, пытавшегося вывезти гостайну из России

Сотрудники свердловского УФСБ поймали работника ФГУП «Электрохимприбор», который пытался выехать в Абхазию, хотя имел доступ к гостайне и не мог покидать РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«Следственным подразделением Управления ФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Лесной, подозреваемого в нарушении установленных требований по защите государственной тайны», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что работник имел доступ к государственной тайне и собирался выехать в Абхазию.
По данным силовиков, мужчина владел сведениями, которые, оказавшись в руках недоброжелателей, могли нанести вред внутренней и внешней политике России. За то, что работник пренебрег мерами безопасности, ему может грозить до трех лет колонии, если вина будет доказана.
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