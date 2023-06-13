ФСБ поймала свердловчанина, пытавшегося вывезти гостайну из России

13 июня 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Бойцы ФСБ поймали свердловчанина, пытавшегося выехать из РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники свердловского УФСБ поймали работника ФГУП «Электрохимприбор», который пытался выехать в Абхазию, хотя имел доступ к гостайне и не мог покидать РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Следственным подразделением Управления ФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Лесной, подозреваемого в нарушении установленных требований по защите государственной тайны», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что работник имел доступ к государственной тайне и собирался выехать в Абхазию. По данным силовиков, мужчина владел сведениями, которые, оказавшись в руках недоброжелателей, могли нанести вред внутренней и внешней политике России. За то, что работник пренебрег мерами безопасности, ему может грозить до трех лет колонии, если вина будет доказана.

Сотрудники свердловского УФСБ поймали работника ФГУП «Электрохимприбор», который пытался выехать в Абхазию, хотя имел доступ к гостайне и не мог покидать РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Следственным подразделением Управления ФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Лесной, подозреваемого в нарушении установленных требований по защите государственной тайны», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что работник имел доступ к государственной тайне и собирался выехать в Абхазию. По данным силовиков, мужчина владел сведениями, которые, оказавшись в руках недоброжелателей, могли нанести вред внутренней и внешней политике России. За то, что работник пренебрег мерами безопасности, ему может грозить до трех лет колонии, если вина будет доказана.