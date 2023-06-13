Свердловчане начали собирать в лесах самую ароматную ягоду. Фото

В свердловских лесах созрела первая земляника
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Фабрика Coccobello в деревне Малый Турыш Красноуфимского района, десерт, вкусняшка, земляника, сушеная ягода, сладость
Июнь начал радовать свердловчан грибами и ягодами Фото:

В свердловских лесах созрела первая земляника. Фотографиями ароматных ягод уральцы делятся в тематических группах в соцсети «ВКонтакте», а также выставляют объявления о продаже на интернет-сервисах.

«Такого счастья, как вчера, от встречи с красным я не испытывала год!» — написала пользователь Анна Андрус в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» и добавила фото своих находок. Другой участник сообщества, Сергей Лукиных, тоже выложил снимок кепки, в которую ему удалось собрать горсть земляники. Свердловчане написали, что ягоды найдены под Екатеринбургом и на Режевском тракте.

Но если вблизи областной столицы ягод пока немного, то в южных районах региона землянику уже собирают для продажи. Так, на сайте «Avito Объявления» поллитра ягод предлагают за 500 рублей. «Свежая земляника 2023 года. Приезжаю из деревни Большая Тавра на границе с Башкирией», — говорится в одном из объявлений.

Близ Екатеринбурга земляники пока немного
Близ Екатеринбурга земляники пока немного
Фото:
Первый урожай земляники порадовал уральцев после долгой засухи
Первый урожай земляники порадовал уральцев после долгой засухи
Фото:

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В свердловских лесах созрела первая земляника. Фотографиями ароматных ягод уральцы делятся в тематических группах в соцсети «ВКонтакте», а также выставляют объявления о продаже на интернет-сервисах. «Такого счастья, как вчера, от встречи с красным я не испытывала год!» — написала пользователь Анна Андрус в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» и добавила фото своих находок. Другой участник сообщества, Сергей Лукиных, тоже выложил снимок кепки, в которую ему удалось собрать горсть земляники. Свердловчане написали, что ягоды найдены под Екатеринбургом и на Режевском тракте. Но если вблизи областной столицы ягод пока немного, то в южных районах региона землянику уже собирают для продажи. Так, на сайте «Avito Объявления» поллитра ягод предлагают за 500 рублей. «Свежая земляника 2023 года. Приезжаю из деревни Большая Тавра на границе с Башкирией», — говорится в одном из объявлений.
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