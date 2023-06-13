В новом деловом центре откажутся от кабинетно-коридорного типа и только open space Фото предоставлено компанией «УГМК-Застройщик»

Администрация Екатеринбурга разрешила компании «УГМК-Застройщик» возводить 23-этажный офисный центр возле «Екатеринбург-Сити», в концепцию которого легли штаб-квартиры Google и «Яндекс». Площадь нового делового пространства составит 47 тысяч квадратных метров, а внутри него разместятся помещения для работы, занятия спортом, фуд-холл, ресторан и залы для конференций. Об этом URA.RU рассказали представители «УГМК-Застройщик».

«Перед нами стояла задача сделать в здании максимально свободные пространства с минимальным объемом несущих конструкций, что позволило бы в будущем получить разнообразные планировки. Данную задачу удалось решить благодаря уникальному техническому решению», — пояснил директор по девелопменту «УГМК-Застройщик» Сергей Агарков.

Новый деловой центр откажется от планировок кабинетно-коридорного типа или только open space. Помещения будут адаптивными и подстроятся под задачи конкретного бизнеса или сотрудника. «Моделями нового тренда выступили штаб-квартиры крупнейших мировых корпораций Google, „Яндекс“ и „Сбер Сити“. Офисы будущего будут представлять собой просторные светлые помещения различных форматов с собственными зелеными оазисами — террасами и зимним садом», — сообщили в компании.

В офисном центре будут панорамные окна, потолки высотой от 3,6 до 7,5 метров, помещения для работы, отдыха, спорта и развлечений. «В общественных пространствах будут коворкинги и переговорные, которые могут трансформироваться в зависимости от задач и количества участников. В здании также предусмотрены сопутствующие бизнесу сервисы: нотариальная контора, страховые и копировальные услуги», — поделился генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Второй этаж отдадут под фуд-холл, 21 этаж — под ресторан, наверху разместят конференц-зал на 700 человек. Также деловой центр дополнит трехуровневый паркинг, а в лифтовых холлах установят мягкие зоны ожидания и арт-объекты.

Ранее стало известно, что в «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл с ресторанами и фуд-кортом.Сдать площадку планируют к лету 2024 года.

Так будут выглядеть зоны для отдыха Фото предоставлено компанией «УГМК-Застройщик»

Новое здание будет состоять из трубчатых металлических конструкций, которые заполнять железобетоном, чтобы снизить габариты и объем здания. Фото предоставлено компанией «УГМК-Застройщик»

Фото предоставлено компанией «УГМК-Застройщик»