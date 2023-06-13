New York Times: НАТО меняет тактику общения с Россией

NYT: НАТО стягивает к границам России истребители, чтобы послать РФ сигнал о готовности к атаке

13 июня 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Авиация НАТО может подняться за несколько минут на границе с РФ, сообщили в NYT Фото: Министерство обороны Великобритании НАТО начала активно менять тактику по отношению к России после начала спецоперации на Украине. Альянс усилил воздушное патрулирование вдоль российской границы. Об этом пишет газета The New York Times. Автор Клара Джейкс уточнила, что подобный ход НАТО является сигналом для России с целью запугивания. «После начала российской спецоперации НАТО перешла от того, что военные называют сдерживанием путем возмездия, опираясь на обещание встать на защиту любого члена альянса, к сдерживанию путем отрицания. НАТО усилила воздушное патрулирование вдоль российской границы и разместила союзные войска и авиацию еще в четырех странах. Это означает, что больше войск и техники будет постоянно базироваться на границе с Россией», — написали в материале издания. Там уточнили, что учения США и НАТО Air Defender предназначены для того, чтобы якобы показать России, на что способен альянс. Сами учения начались еще задолго до начала СВО, однако автор уточняет, что предпосылкой для их старта стало присоединение Крыма к РФ. Джейкс пишет, что учения позволят США поднять истребители в воздух рядом с границей России за считанные минуты. Международные учения Air Defence стартовали 13 июня в Германии. Для гражданского воздушного движения закрыли 37-километровый коридор, а местным жителям пообещали, что они практически ничего не услышат, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО начала активно менять тактику по отношению к России после начала спецоперации на Украине. Альянс усилил воздушное патрулирование вдоль российской границы. Об этом пишет газета The New York Times. Автор Клара Джейкс уточнила, что подобный ход НАТО является сигналом для России с целью запугивания. «После начала российской спецоперации НАТО перешла от того, что военные называют сдерживанием путем возмездия, опираясь на обещание встать на защиту любого члена альянса, к сдерживанию путем отрицания. НАТО усилила воздушное патрулирование вдоль российской границы и разместила союзные войска и авиацию еще в четырех странах. Это означает, что больше войск и техники будет постоянно базироваться на границе с Россией», — написали в материале издания. Там уточнили, что учения США и НАТО Air Defender предназначены для того, чтобы якобы показать России, на что способен альянс. Сами учения начались еще задолго до начала СВО, однако автор уточняет, что предпосылкой для их старта стало присоединение Крыма к РФ. Джейкс пишет, что учения позволят США поднять истребители в воздух рядом с границей России за считанные минуты. Международные учения Air Defence стартовали 13 июня в Германии. Для гражданского воздушного движения закрыли 37-километровый коридор, а местным жителям пообещали, что они практически ничего не услышат, передает телеканал 360.