В ХМАО родители вынуждены жить в больнице с детьми из-за дефицита медперсонала

Медсестры работают по 30 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО родители вынуждены месяцами жить в Сургутской клинической больницы №1, чтобы следить за детьми в паллиативном отделении, где не хватает медперсонала. Мама одного из малышей сообщила URA.RU на условиях анонимности, что проблемы с кадрами начались после того, как они обратились в депзрав с жалобой на врачей и медицинских сестер.

«После жалобы уже два месяца в отделении работает только старшая и палатная медсестра, а должно быть в три раза больше. Люди по 30 часов на ногах. Родители вынуждены сами жить в больнице, чтобы следить за детьми. Главный врач больницы Михаил Курносиков отказывается брать в отделение молодых специалистов. При этом в дефиците кадров персонал больницы обвиняет нас, родителей. Мы пожаловались в правительство и депздрав на медсестер, которые буквально убивали наших детей, не оказывая им необходимую помощь. У нас есть запись, где с детьми разговаривают нецензурными выражениями и обзывают. А чтобы они лучше спали, медики делали им уколы сильнодействующих препаратов без назначения врача», — рассказала родительница.

В больнице же сообщили, что всему виной стали сами родители. Персонал не хочет идти работать в отделение из-за постоянных скандалов. «Потому что медики на каждое свое действие получает критику от родителей. Они на самом деле просто провоцируют сотрудников на скандал. Так что можем сказать, что причиной дефицита кадров в отделении стали сами родители. Что же касается ухода за детьми, то он обеспечен силами сотрудников других отделений», — сообщили в больнице.

В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о жалобах родителей. «По указанному вопросу Депздравом Югры проведены проверочные мероприятия. По результатам проверки выявлены отдельные нарушения. Руководителю БУ „Сургутская городская клиническая больница“ выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута пожаловались в депздрав на пьяных медсестер. Югорчане уверяли, что медсестры детского паллиативного отделения городской клинической больницы злоупотребляют спиртным на работе.