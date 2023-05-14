Жители Сургута пожаловались в депздрав на пьяных медсестер в больнице

15 мая 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

После жалобы медсестры уволились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) пожаловались в окружной департамент здравоохранения, что медсестры детского паллиативного отделения городской клинической больницы злоупотребляют спиртным на работе. Об этом URA.RU сообщил источник из медперсонала больницы на условиях анонимности. «В марте одна из родительниц заметила, что некоторые из палатных медсестер находятся на работе пьяными. У одной из них мама ребенка увидела бутылку водки. После чего об этом по телефону сообщили дежурному врачу. Но она даже не пошла в отделение, чтобы проверить информацию. В повторном телефонном разговоре она сказала, что позвонила в отделение и все там трезвые», — сообщила собеседница. После того, как врач отказалась прийти в отделение, одна из родительниц записала все на телефон. А после пожаловалась на сотрудников, которые отвечают за беспомощных детей, в департамент здравоохранения ХМАО. В больницу приехали члены окружной общественной палаты, представитель депздрава и детский омбудсмен Людмила Низамова. «Сейчас сотрудники, на которых жаловались родители, уже не работают», — сообщила Низамова. Как рассказал главный врач больницы Михаил Курносиков, сотрудники уволились по собственному желанию. Никто не доказал, что они были на рабочем месте в нетрезвом виде. «Это искусственно созданная ситуация. Для чего это нужно, объяснить не могу. Но сотрудники просто устали работать в таких условиях и уволились», — сообщил Курносиков. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута назвала фейком информацию о распитии алкоголя педагогами в детсаду. Информацию о пьянстве в детском саду распространяла в сети интернет одна из жительниц города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались в окружной департамент здравоохранения, что медсестры детского паллиативного отделения городской клинической больницы злоупотребляют спиртным на работе. Об этом URA.RU сообщил источник из медперсонала больницы на условиях анонимности. «В марте одна из родительниц заметила, что некоторые из палатных медсестер находятся на работе пьяными. У одной из них мама ребенка увидела бутылку водки. После чего об этом по телефону сообщили дежурному врачу. Но она даже не пошла в отделение, чтобы проверить информацию. В повторном телефонном разговоре она сказала, что позвонила в отделение и все там трезвые», — сообщила собеседница. После того, как врач отказалась прийти в отделение, одна из родительниц записала все на телефон. А после пожаловалась на сотрудников, которые отвечают за беспомощных детей, в департамент здравоохранения ХМАО. В больницу приехали члены окружной общественной палаты, представитель депздрава и детский омбудсмен Людмила Низамова. «Сейчас сотрудники, на которых жаловались родители, уже не работают», — сообщила Низамова. Как рассказал главный врач больницы Михаил Курносиков, сотрудники уволились по собственному желанию. Никто не доказал, что они были на рабочем месте в нетрезвом виде. «Это искусственно созданная ситуация. Для чего это нужно, объяснить не могу. Но сотрудники просто устали работать в таких условиях и уволились», — сообщил Курносиков. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута назвала фейком информацию о распитии алкоголя педагогами в детсаду. Информацию о пьянстве в детском саду распространяла в сети интернет одна из жительниц города.